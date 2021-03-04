Netflix'in Türkiye'deki abonelik paketlerine zam geldi. Kullanıcılara gönderilen e-postalar ile duyurulan zam haberi, pek çok kullanıcının tepkisini çekebilecek türden. Çünkü Netflix'in yeni fiyatları, önceki fiyatlara kıyasla yüzde 30 ila yüzde 50 aralığında zamlanmış durumda.

Hayatımıza giren yeni kanunlar doğrultusunda Türkiye'de ofis açmak durumunda kalan Netflix'in Türkiye'deki ilk hamlelerinden biri, fiyatlara zam yapmak oldu. Yapılan zamlar, tüketicinin tepkisini çekecek gibi görünüyor zira Netflix'in yeni fiyatları önceki hallerine göre hiç de azımsanamayacak seviyede yükselmiş durumda. Peki Netflix Türkiye'nin 2021 yılı yeni fiyatları ne kadar oldu?

Netflix'in internet sitesine girip kendiniz için yeni bir hesap açmaya çalıştığınız an, yeni fiyatlandırma ile karşılaşıyorsunuz. Ancak yaptığımız incelemelerde, mevcut abonelerin mevcut paket fiyatlarının henüz değişmediğini görüyoruz. Görünen o ki Netflix, mevcut aboneler için aboneliğin yeniden başlayacağı dönem itibarıyla yeni fiyatlar üzerinden işlem yapmaya başlayacak.

İşte Netflix'in Türkiye'deki yeni paket fiyatları

Platformun internet sitesinde yer alan bilgilere göre Netflix'in bugüne kadar 17,99 TL olan Temel paket fiyatı, bundan sonra 26,99 TL olarak fiyatlandırılacak. Kullanıcılar, tek bir cihazdan giriş yapıp içerikleri yalnızca 480p kalitede izleyebildikleri bu pakete, artık 9 TL daha fazla para ödemek durumunda kalacaklar. Standart olarak isimlendirilen ve iki cihazdan giriş yapabildikleri pakete ise 40,99 TL'den sahip olabilecekler. Bugüne kadar 29.99 TL olan bu abonelik paketinde görüntü kalitesinin 1080p olduğunu belirtelim.

Netflix'in üçüncü ve en iyi olarak nitelendirilen paketi ise Özel olarak isimlendiriliyordu. Dört cihaza kadar destek veren bu paket, 4K çözünürlüğün yanı sıra HDR desteği de sunuyordu. Kullanıcılar, daha önceki fiyatlandırma politikasına göre bu pakete, 41,99 TL ödeme yapıyorlardı. Yeni fiyatlandırmalara göre bu paket, 54,99 TL karşılığında kullanılabilecek. Buna göre Netflix'in Türkiye'deki ücretlerine yüzde 30'dan yüzde 50'ye varan oranlarda zam yaptıklarını söyleyebiliriz.

Mevcut müşterilerin karşılaştıkları abonelik sayfası ise şu şekilde

Haberimizin başında da bahsetmiş olduğumuz gibi aktif aboneler, şu an için geçerli planlarında bir değişiklik görmüyorlar. Ancak bugün itibarıyla paket değişikliği yapmak isterseniz de yeni fiyatlara göre hareket edilecek. Abonelikteki mevcut ayın sona ermesiyle birlikte bu kullanıcıların da yeni fiyatlardan faturalandırılacağını bir kez daha hatırlatalım.