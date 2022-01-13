Yıldız oyuncu kadrosuyla bir hayli ilgi toplayan ve Netflix’in şu ana kadarki en çok izlenen filmi olmayı başaran Red Notice’in iki yeni devam filmi geliyor. Serinin ilk filmi eleştirmenler ve izleyiciler tarafından hoş karşılanmasa da oyuncu kadrosunun yeni filmlerde de yer alacağı belirtiliyor. İşte ilk bilgiler…

Dizi ve film platformları arasında zirvede yer alan Netflix, kendinden bahsettiren büyük projelere imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 5 Kasım tarihinde yayınladığı Red Notice adlı filmi de bir hayli ses getirmişti. Ancak yıldızların bir araya geldiği filmin pek de olumlu bir şekilde haber başlıklarında yer aldığını söyleyemeyiz.

Gal Gadot, Dwayn Johnson ve Ryan Reynolds gibi yıldız oyuncuların yer aldığı Red Notice, her ne kadar Netflix’in şu ana kadar en fazla izlenen filmi olmayı başarsa da eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplamayı başaramamıştı. Şimdi de rekorlara imza atan Red Notice’in iki yeni devam filmiyle izleyicilerin karşısına çıkacağı ortaya çıktı.

2023 yılında çekimlere başlanması planlanıyor:

Deadline'da paylaşılan bilgilere göre Red Notice filminin yönetmeni Rawson Marshall Thurber, serinin ikinci ve üçüncü filmi için senaryoyu yazmaya başladı bile. Gadot, Johnson ve Reynolds’un da projelere yeniden dahil olacakları bilgisi paylaşılırken yeni senaryoyla birlikte farklı karakterlerin de filme dahil olacağı belirtiliyor. Şu ana kadar yeni projelerle ilgili herhangi bir detay paylaşılmasa da serinin ikinci filmi için 2023 yılında çekimlerin başlaması bekleniyor.

Öte yandan eleştirmenler ve izleyiciler ilk filmin senaryosunu ve konseptini klişe bulduklarını belirtmiş ve yalnızca oyuncular sayesinde bu kadar ilgi topladığını ifade etmişlerdi. Ortaya çıkan bilgilere göre serinin ikinci ve üçüncü filmiyle ünlü Ocean’s serisine benzer bir çizgide ilerlemesi planlanıyor. Sizin Red Notice filmi hakkındaki görüşleriniz neler? Eleştirmenlere ve diğer izleyicilere katılıyor musunuz yoksa filmi beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.