Netflix, 2020'yi geride bırakmaya hazırlanırken Türkiye'deki abonelerinin bu yıl en çok hangi türleri izlediğini açıkladı. Yapılan açıklamalara göre 2020'yi esir alan pandemi, aksiyona olan ilgiyi azaltmış durumda.

Dünyanın en büyük çevrimiçi dizi ve film yayın servisi olan Netflix, Türkiye’deki 3 milyonu aşkın abonesinin 2020’de en çok tür içerikleri izlediğini ve hangi türlerin bir önceki yıla göre yükseliş gösterdiğini açıkladı.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre 2020 yılında Türkiye’de en fazla tercih edilen tür drama oldu. En fazla tercih edilen ikinci tür ise komedi ve stand-up içerikleri oldu. Komedi türündeki yapımların en fazla tercih edildiği aylar ise, pandemi tedbirlerinin en yoğun şekilde uygulandığı nisan, mayıs ve haziran ayları oldu.

Sinemada en popüler tür olan aksiyon, Netflix Türkiye'de 3. sırada

Sinema salonlarında çoğu zaman en çok izlenen film kategorisi olan aksiyon, Türkiye’deki Netflix aboneleri arasında en fazla tercih edilen 3. tür olmuş durumda. Ebeveyn kontrolleri sayesinde içeriklerin farklı yaş gruplarına göre filtrelenebildiği eğlenceli ve eğitici çocuk yapımları, en fazla tercih edilen dördüncü tür olurken; korku ve gerilim türü beşinci sırada yer aldı.

Netflix Türkiye, en fazla tercih edilen türlerin yanı sıra izlenme oranları en fazla artan türleri de açıkladı. Buna göre reality, geçtiğimiz yıla kıyasla en fazla yükseliş gösteren tür oldu. İzlenme oranları en fazla artan ikinci tür ise “romantik” oldu. Listenin üçüncü sırasında Güney Kore dramaları yer alırken; dördüncü sırada fantastik yapımlar, beşinci sırada ise animeler yer alıyor.