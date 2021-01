ABD'de bankaları, otelleri ve birçok zengin insanı dolandırmakla suçlanan Anna Sorokin, hikâyesinin dizi yapılması için Netflix'ten 320 bin dolar aldı. Netflix'in dizisi bu sene içerisinde izleyicilerle buluşacak.

Sizlere geçtiğimiz sene aktardığımız bir haberimizde Anna Sorokin'den bahsetmiştik. Kendisini Anna Delvey olarak tanıtan Anna Sorokin, kendisine 68 milyon dolarlık bir miras kaldığını söyleyerek bankaları, otelleri ve çeşitli zengin insanları dolandırmıştı. Netflix'in de Sorokin'in hikâyesini dizi yapmak istediği belirtilmişti.

Netflix'in bu dizi projesi için Anna Sorokin'e ödediği bedel belli oldu: 320 bin dolar. Yakın dönemin en bilinen ve adı duyulan dolandırıcılarından bir tanesi olan Sorokin'in hayatını Netflix dizisi olarak izleyeceğiz.

Netflix'ten Anna Sorokin'e 320 bin dolar

2017 yılında tutuklanan Anna Sorokin, Netflix'ten gelen paranın 199 bin dolarını dolandırdığı bankalara, 24 bin dolarını ise aldığı cezalara ödeyecek. Citibank'a 70 bin dolar ödemeyi kabul eden Sorokin, City National Bank'e 100 bin dolar, avukatlarına ise 75 bin dolarlık ödeme gerçekleştirdi.

Yakalandıktan sonra çıktığı duruşmada 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Anna Sorokin'in Şubat 2021'de erken tahliyesine karar verilmişti. Sorokin'in cezası onandıktan sonra kararı temyize götürmüştü. Bir hukuk profesörü olan Dmitriy Shaknevich'e göre temyiz, mahkeme kararını bozarsa Sorokin'in aldığı cezaların temizlenme ihtimali bulunuyor.

New York Magazine'de yayınlanan makaleden temel alınarak geliştirilen Inventing Anna dizisinde Anna Delvey'i Ozark, Maniac ve Sin City: A Dame to Kill For'da gördüğümüz Julia Garner canlandıracak. Ayrıca daha önce Orange is the New Black'te izlediğimiz Laverne Cox ile Oz ve The Mentalist'te gördüğümüz Terry Kinney de dizide yer alacak isimlerden.

Inventing Anne dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşacak ve 2021 yılında seyircilerin beğenisine sunulacak. Dizinin net yayın tarihi henüz bilinmiyor.