Netflix Türkiye, daha önce reklam panolarına astığı "Şimdi onlar alt yazılı izlesin" temasını bir reklam filmi ile devam ettirdi.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film yayın servisi olan Netflix, yaklaşık bir ay önce Türkiye’de yeni bir reklam kampanyası başlatmış ve çeşitli reklam panolarına asmış olduğu afişlerde “Şimdi onlar alt yazılı izlesin” ifadesini kullanmıştı.

Netflix, söz konusu reklam kampanyası ile Türk yapımı dizi ve filmlerin yurt dışındaki Netflix kullanıcılarıyla da buluştuğuna gönderme yapıyordu. Hatta bu nedenle bazı afişlerin altına “Türk dizileri ve filmleri aynı anda 190 ülkede” ifadelerini kullandı.

Netflix Türkiye, resmi YouTube kanalında bugün yayınlamış olduğu bir video ile “Şimdi onlar alt yazılı izlesin” başlıklı reklam kampanyasını eğlenceli bir reklam filmi ile devam ettirmiş oldu. Videoda Netflix’te yayınlanan yerli yapımlardan görüntüler yer alırken; İngilizce’ye çevrilemeyen bazı kelimelerden bahsediliyor.

Bazı Türkçe kelimelerin yerini hiçbir İngilizce kelimenin tam olarak dolduramayacağını ifade eden video, “Şimdi onlar alt yazılı izlesin” sloganı ile sona ererken son olarak Bir Başkadır dizisinden bir sahnenin alt yazılı versiyonunu görüyoruz.

Netflix Türkiye'nin "Şimdi onlar alt yazılı izlesin" başlıklı reklam filmi