ABD'li Dolandırıcının Hayatı Netflix Dizisi Oluyor

Bankaları ve insanları dolandırmak için kendisini zengin bir mirasçı gibi tanıtan Anna Sorokin, 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada suçlu bulundu. Netflix ise kadının hayatını dizi haline getirmenin peşinde.

Dünya üzerinde pek çok insan başkalarını dolandırarak yaşıyor ancak Anna Sorokin gibi ilginç suçluların sayısı çok fazla değil. Netflix, ABD’de günlerdir konuşulan bu kadının hayatını dizi hale getirmeyi amaçlıyor.

Anna Sorokin, Anna Delvey sahte kimliğini kullanarak yaşadığı hayatında kendisini insanlara zengin bir mirasçı olarak tanıttı. Almanya’da kendisine 68 milyon dolar miras kaldığını söyleyen dolandırıcı, sanat galerisi kurma planı ile insanları ikna ederek paralarını aldı.

Üç haftadır mahkemede gözyaşları içinde ifade veren mağdurlar, “Bize kendisini zengin ve miras kalmış birisi olarak tanıttı. Bizden çaldıklarıyla lüks içinde yaşadı” dedi.

Sanığın avukatı ise müvekkilinin iddialı iş planları olduğunu ama bu planları gerçekleştiremediğini, amacının dolandırıcılık olmadığını söyledi.

Anna Sorokin’in hayatının dizi haline gelmesi için de çalışmalar devam ediyor. Netflix’te yayınlanacağı söylenen dizinin telif hakları, Grey’s Anatomy dizisiyle tanınan yapımcı Shonda Rhimes’a ait. Yapımın senaryo süreci devam ederken, Sorokin’e hayat vermesi için Jennifer Lawrence ve Margot Robbie gibi oyuncuların isimleri geçiyor.