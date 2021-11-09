Netflix, çocukların TikTok ya da Reels’taki gibi kısa videolar izleyebileceği özelliğini kullanıma açmaya başladı. Bu hafta Amerika'da yayınlanacak özellik yakın zamanda tüm dünyada erişilebilir olacak.

‘Zap’ yaparak ardı ardına kısa video izlemeyi sağlayan özellikler, birçok sosyal medya platformuna aylar yıllar önce getirildi. Buna Instagram’da ‘Reels’, YouTube’da ‘Shorts’ dendi. TikTok zaten bunun üzerine kurulu. Sosyal medya mecralarının çoğu ele geçirildiğine göre şimdi de sıra, dünyanın en çok tercih edilen yayın platformu Netflix’te.

Netflix, bu yılın ilk aylarında bünyesindeki yapımlardan kısa kesitler izlemeyi sağlayan ve arayüzü TikTok’u andıran bir bölümü kullanıma açmıştı. ‘Fast Laughs’ adındaki bu bölümün şimdi de çocuklara özel bir versiyonu kullanıma açılmaya hazırlanıyor.

Çocuklara özel şovlardan kesitler, Reels gibi art arda gelecek

Netflix, çocukların kısa klipler izleyerek eğlenebileceği bir özelliği yavaş yavaş kullanıma açıyor. Fast Laughs gibi TikTok’u andıran bir arayüze sahip bölüm, birçok cihazda kullanılır halde görülmeye başladı. ‘Kids Clips’, bu hafta boyunca Netflix kullanıcılarına tek tek ulaşacak.

Kids Clips, yatay ekranda çocuklara onların sevebileceği yapımlardan kısa kesitler gösterecek. Ekranda bulunan emoji butonuyla çocuklar, gördüğü klibi beğendiğini belirtebilecek. Ayrıca izlenen klibin alındığı yapım, ‘artı’ tuşuna basarak favorilere eklenebilecek. Çocuk kullanıcı, bu özelliğe bir girişte 10 ila 20 kısa video izleme hakkına sahip olacak. Bu hafta özelliğin Kuzey Amerika ve Güney Amerika’ya dağıtımı tamamlanacak ve sonrasında Avrupa’dan Asya’ya kadar her yerde kullanılabilir olacak.