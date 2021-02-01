Dijital medyanın dev ismi Netflix, son dönemlerin en çok konuşulan şirketi olan Gamestop'ı ve arka planda yaşanan olayları film yapmak istiyor. Aktarılanlara göre şirket, filmin senaryosu ve oyuncu kadrosu için görüşmelere devam ediyor.

Deadline tarafından yayınlanan bir rapora göre dijital akış devi Netflix, son dönemlerde hisseleri uçuşa geçen Gamestop adlı şirketi ve yaşanan olayları konu alan bir film yapmak istiyor. Şirketin, filmin senaryosu için Detroit ve Triple Frontier'ın yazarı Mark Boal ile görüşmeler yürüttüğü aktarılıyor.

Bununla birlikte filmin oyuncu kadrosunda daha önce The Perfect Date gibi Netflix yapımlarında da rol alan Noah Centineo yer alacak. Filmin kadrosunda yer alacak diğer oyuncuların ismi ise açıklanmadı.

GameStop hisselerinde neler yaşanmıştı?

Küçük yatırımcıların başkaldırısı olarak da görülen ve daha önce eşi benzeri yaşanmamış bu olayda Reddit'te örgütlenen bir grup yatırımcı, Gamestop isimli şirketin hisse senetlerini manipüle ederek bir günde onlarca kat değer kazanmasını sağlamıştı. Şirketin bilançosunda zarar yazmasına rağmen hisse senetlerinde yaşanan bu inanılmaz artış, birçok küçük yatırımcıyı milyoner ederken dev yatırım fonlarının ise milyarlarca dolar kaybetmesine yol açtı.

Bu ayın başlarında yaklaşık 20 dolar seviyesinden işlem gören Gamestop hisseleri, küçük yatırımcıların hisseye akın etmesiyle birlikte 500 dolar seviyesine kadar çıkmıştı. Tepeden satışların gelmesiyle gerilemeye başlayan Gamestop hisseleri, şu anda Amerikan borsalarında 233 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gamestop hisseleri, geçtiğimiz günlerde ulaştığı en yüksek seviyesinden bir hayli uzakta olsa da yaşanan olay 2021'e damga vurmayı başardı. Netflix'in yapacağı bu filmde ise küçük internet tüccarlarının, kurallarını kendilerinin belirlediği oyunda milyarderleri yenme fikri işlenebilir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi filme pek fazla detay bilinmiyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.