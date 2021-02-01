Önümüzdeki ay vizyona girecek olan Godzilla vs. Kong, iki devasa yaratığın devasa savaşına odaklanacak. Peki, bilimsel açıdan bakıldığında bu iki canlıdan hangisi daha avantajlı konumda bulunuyor?

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de mart ayında vizyona girecek olan Godzilla vs. Kong, birçok izleyici ve hayran tarafından merakla bekleniyor. Japonya'da Kaiju olarak adlandırılan filmlerin bir örneği olan yapımda, sinema tarihinin belki de en çok bilinen iki fantastik canavarının karşı karşıya gelmesini bir kez daha izleyeceğiz.

Teknik olarak dev bir goril olan King Kong ile nükleer radyasyon sebebiyle uyanan tarih öncesi bir deniz yaratığı olan Godzilla'nın karşılaşmasının galibi kim olacak? Hatta soruyu daha net bir şekilde sormak gerekirse bilimsel olarak bu canavarlardan hangisinin kazanması daha olası?

Godzilla mı King Kong mu?

Godzilla

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi King Kong, teknik olarak devasa bir goril ve sınırları oldukça belirgin. Ancak Godzilla için aynısını söylemek pek mümkün değil. Bu karşılaşmayı analiz eden Explica'ya göre Godzilla, ilk çıktığında farklı sürüngenlerin karakteristik özelliklerine sahipti ve sauropod dinozoru burada öne çıkıyordu.

Godzilla, iki ayaklı bir yaratık olması sebebiyle T-Rex ile benzer dezavantajlara sahip. Kısa ve sınırlı bir güce sahip üst bacakları kendisinin eksi hanesine yazsa da devasa boyutu ve ağırlığı artı hanesine bir tik atılmasını sağlıyor. Bu iki yaratık ayrı yapımlarda karşılaştırıldığında Godzilla daha uzun ve daha ağır olsa da mart ayında izleyeceğimiz yapımda ikisi de benzer boyutlarda görülüyor. Ancak Godzilla'nın tek bir saldırısı büyük zararlar oluşturabiliyor.

Godzilla, iş yakın dövüşe geldiğinde King Kong'a göre çok bariz bir şekilde dezavantajlı konumda ancak amfibik özellikleri sayesinde suyun altında rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Yani bu iki devin savaşı denizde/okyanusta gerçekleşecek olursa King Kong'un neredeyse hiç şansı yok.

Godzilla'nın en büyük avantajı ise fiziksel yapısında, biyolojik özelliklerinde ya da savaştığı ortamda değil; en büyük avantajı ağzından oldukça güçlü bir radyoaktif ışın çıkarabilmesinde. Sadece bu bile herkesin korkmasına yetebilecek bir özellik.

King Kong

Hepçil canlılar olan goriller, 800 kilogramı kaldırabilecek kadar güçlü ve kaslı üst bacaklarıyla ağaçlar arasında serbestçe dolaşabilen canlılar. Tabii bu tüm bu yetenekler çok daha fazlasıyla birlikte King Kong'ta da bulunuyor.

King Kong'un binalara tırmanabilmesi, köprülerden sallanması ve tüm bunları oldukça hızlı bir şekilde yapması, Godzilla'ya göre kendisine büyük bir avantaj sağlıyor. Goriller, genelde dört ayak üstünde hareket etseler de iki ayak üstünde de durabiliyor ve üst bacaklarını saldırmak için kullanabiliyorlar. Dolayısıyla tüm bunlar King Kong için de geçerli.

Kim kazanır?

Bu iki canavar, birçok kez farklı özelliklerle izleyicilerin karşısına çıktı. Neredeyse hepsinde de oldukça güçlü canlılardı. Ancak aralarındaki farkı yaratacak olan şey güçlerinde ya da yeteneklerinde değil zekâda yatıyor.

Tam olarak bu noktada da King Kong çok bariz bir şekilde avantajlı konumda bulunuyor. Dolayısıyla Godzilla ve King Kong karşılaşmasının bilime göre avantajlı olan tarafı dev primat dostumuz King Kong.