Günümüzde yapay zekâ artık hayatımızın her alanında ve Netflix gibi şirketler de içerik üretiminde kullanmaya başladı. Peki Netflix yapay zekâ çerçevesinde sınırlarını tam olarak hangi noktada çiziyor?

Netflix, son dönemde orijinal yapımlarında özel efektler için yapay zekâ kullandığını açıklamıştı. Şirket, yapay zekâ teknolojisini “büyük bir fırsat” olarak tanımlarken hem prodüksiyon kalitesini artırmayı hem de maliyetleri düşürmeyi hedefliyor ancak daha önce yapay zekâ ile üretilmiş içeriklerin kullanıldığı belgeseller tepkilere neden olmuştu. Bunun üzerine Netflix, içerik ortakları için yapay zekâ kullanımına dair detaylı bir kılavuz yayımladı.

Kılavuzda üretken yapay zekâ araçlarının içerik üretim süreçlerinde sorumlu ve şeffaf şekilde kullanılmasının önemine dikkat çekiliyor. Netflix, yapımcıların hangi aşamalarda yapay zekâ kullanabileceklerini, bunun hukuki denetime ihtiyaç duyup duymadığını ve mutlaka şirkete bildirilmesi gerektiğini net kurallarla belirtiyor.

Oyuncu performansları rızasız bir şekilde değiştirilmeyecek

Netflix’in rehberinde öne çıkan ilkeler arasında; telifli içeriklerin kopyalanmaması, yapay zekâ araçlarının prodüksiyon verilerini depolamaması, yapay zekâ çıktılarının nihai ürünün bir parçası olmaması ve oyuncu performanslarının rızasız şekilde değiştirilmemesi yer alıyor. Ayrıca yapay zekâ kullanımının şirket onayı olmadan ana karakterler, kritik görseller veya hikâyenin merkezindeki kurgusal öğeler için kullanılmaması gerektiği vurgulanıyor.

Netflix ayrıca yapay zekânın izleyiciyi yanıltabilecek biçimde kullanılmaması gerektiğinin altını çiziyor. Şirket, “izleyicilerin gördüklerine ve duyduklarına güvenmesi” gerektiğini belirterek, yapımcıları yapay zekâ içeriklerinin niyet ve etkisini sorgulamaya çağırıyor.

Tabii hâlâ kafalarda soru işareti oluşturan bir nokta var. Netflix, ürettiği yapımların izleyiciye yapay zekâ ile üretildiğine dair bir bilgilendirme yapılmasının zorunlu olmayacağını söylüyor. Yani şirketin odağı yalnızca hukuki riskler üzerinde. Bu sebeple hangi içerikte yapay zekâ kullanıldığını algılama işi hâlâ bizlerin üzerinde olacak...