Dünyanın en popüler dijital içerik platformu Netflix'in bazı projelerini iptal ettiği belirtildi. Buna neden olarak ise son zamanlarda yaşanan abone kaybı ve finansal sorunlar gösterildi.

Dünyanın en popüler dijital içerik platformu Netflix, geçtiğimiz günlerde 10 yıl sonra ilk kez abone kaybettiğini açıklamıştı ve hisselerinde büyük bir düşüş görmüştü. Bunun ardından ise dev platform, düşük fiyata sahip olan ve reklam içeren bir abonelik paketine ‘açık’ olduklarını duyurmuş, yıllardır karşı çıktığı şeye yeşil ışık yakmıştı.

Ayrıca dün gelen haberler, Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things’in heyecanla beklenen yeni sezonuna bölüm başı 30 milyon, toplamda da 270 milyon dolar harcadığını göstermişti. Ancak abone kaybedilmesi ve hisselerde düşüş yaşanması bu tarz hamlelerin ne kadar mantıklı olduğunun sorgulanmasına yol açmıştı. Şimdi ise yaşanan sorunlar sebebiyle Netflix’in yeni adımlar attığı ortaya çıktı.

Birçok yapım iptal edildi

The Wrap tarafından bildirilenlere göre Netflix, birçok yapımı geliştirmeyi bıraktı. Açıklamalarda bundan en çok etkilenenin animasyon departmanı olduğu kaydedildi. Bu kararlara sebep olarak da son zamanlarda yaşanan abone kaybı, platformun 700.000 kullanıcısının bulunduğu Rusya’dan çekilmesi ve piyasa değerindeki büyük düşüş gösterildi. Ek olarak Netflix’in hazirana kadar 2 milyon abone kaybetme tahminin de bu kararda etkili olduğu söylenebilir.

The Wrap’in haberinde animasyon departmanının bir bölümünde yönetici pozisyonunda görev yapan ünlü sinemacı Phil Ryndha ve buradaki birçok çalışanın işten çıkarıldığı aktarıldı. Ayrıca; The Twits, Bone ve Toil and Trouble gibi merakla beklenen animasyonların da iptal edildiği belirtildi. Will Smith’in oynadığı Bright filminin devam filmi Bright 2’nin de durdurulduğu gelen haberler arasında yer aldı. Tabii bu filmin iptalinin Will Smith’in Oscar töreninde Chris Rock’ı tokatlamasıyla alakalı olma ihtimali de yüksek.

Şimdilik toplam kaç Netflix içeriğinin iptal edildiğinin bilinmiyor. Ancak platformun; Arcane, Stranger Things, The Withcer ve Squid Game gibi dünya çapında popüler yapımlarının bundan etkilenmeyeceğini söyleyebiliriz.

Böyle haberler gelse de Netflix’in toplam 221,64 milyon abone ile hâlen küresel pazarı domine ettiğini belirtmek yanlış olmaz. Ancak geçtiğimiz gün bir diğer popüler platform HBO Max, bir yılda 13 milyon abone kazanarak toplam kullanıcı sayısını 76 milyonun üzerine çıkardığı açıklanmıştı. Ayrıca Disney Plus da 129 milyon abonesinin dünya çapında bulunduğunu aktarmıştı. Bu haberler de yakın zamanda Netflix’in tahtının sallanabileceğini ortaya çıkarmıştı.