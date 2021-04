Dün gece düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde adaylıkları bulunan beş farklı Netflix Originals yapımı, yedi farklı dalda Oscar kazandı. Netflix'in bu sene toplamda 16 yapımla 35 adaylığı vardı.

Oscar ödülleri, her ne kadar son yıllarda itibarı zedelenmiş ve eleştirilerin hedefi haline gelmiş olsa da sinema dünyası için hala oldukça önemli. Son yıllarda hem Oscar ödülleri hem de pek çok festival için en büyük tartışma konularından biri ise Netflix yapımlarıydı.

Tartışmaların odağında ise Netflix yapımlarının festivallere katılıp katılamayacağı, Oscar'a aday olup olamayacağı vardı. Tüm bu tartışmaların gölgesinde Netflix yapımları festivallere de katıldı, Oscar adayı da oldu, ödül de aldı. Pandemi koşulları düşünüldüğünde artık neredeyse tüm filmlerin sadece çevrimiçi yayın platformlarında yer aldığını düşünürsek, bu tartışmaların tekrar ortaya çıkması da çok mümkün görünmüyor. Netflix'in dün gece düzenlenen törende yedi ödül alması da bunun bir kanıtı sayılabilir.

16 yapımla 35 adaylık:

Netflix, dün gece düzenlenen törene 16 yapım ve 35 adaylık ile katıldı. Bu adaylıklardan yedi tanesi ise minik Oscar heykelini alarak eve döndü. Bu yapımlardan Mank, 'En iyi sinematografi' ve 'En iyi prodüksiyon tasarımı' dallarında ödülü kucaklarken, bir diğer iki ödüllü yapım ise 'En iyi makyaj ve saç tasarımı' ve 'En iyi kostüm tasarımı' dallarında ödüle layık görülen Ma Rainey’s Black Bottom oldu.

Aldığı ödülü kesinlikle hak eden bir diğer yapım ise 'En iyi belgesel' ödülünün sahibi olan My Octopus Teacher. Netflix Originals yapımlarına giden diğer iki ödül ise 'En iyi kısa animasyon' dalında If Anything Happens I Love You ve 'En iyi kısa film' dalında Two Distant Strangers.