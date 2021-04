Gece saatlerinde 93. kez gerçekleştirilen Oscar Ödül töreninde seçilen en iyi film Nomadland, en iyi yönetmen ise Nomadland'in başındaki isim Chloé Zhao'ydu. Zhao'ya gelen ödül, bu yönetmenin hayranlarının akıllarına "The Rider" isimli bir diğer filmi getirdi.

Sinema endüstrisinin en prestijli ödül töreni olan Oscar, geçtiğimiz saatlerde 93. kez gerçekleştirildi. Etkinlikler kapsamında da dünyanın en iyi filminden iyi yönetmene, en iyi animasyondan en iyi kısa filme kadar 20'den fazla kategoride ödül verildi. Bu ödül kategorilerinden bir tanesi de "Yılın En İyi Yönetmeni"ydi. Bu ödülü alan isim, "En İyi Film" ödülüne layık görülen Nomadland'in yönetmenlik koltuğunda oturan Chloé Zhao'ydu. Şimdi sizlere, Zhao'nun buram buram kalite kokan başka bir filminden bahsedeceğiz.

Chloé Zhao, 2017 yılında bir kovboy filmi olan The Rider isimli bir filmi yönetmişti. Üstelik bu filmin senaryosu ve yapımcılığı da bizzat Zhao tarafından üstlenilmişti. İşte gece saatlerinde gelen ödül, Zhao'nun hayranlarının akıllarına doğrudan The Rider isimli bu filmi getirdi. Peki bu film, kullanıcılara neler anlatıyordu?

Chloé Zhao, 2015 yılında Songs My Brothers Taught Me isimli film için "Brady Jandreau" isimli bir kovboy ile tanışma imkanı yakalar. Zhao, Jandreau'dan kendisine at binmeyi öğretmesini ister. Kovboydan elektrik alan yönetmen, bu kovboyu bir filminde oynatmaya da karar verir. Ancak Jandreau, bir gün beklenmedik bir şekilde attan düşer de çok ciddi bir beyin travması geçirir. Kovboy, bu olaydan sağ olarak kurtulsa da bir daha asla eski günlerine dönemez. İşte bu kovboyun yaşadıkları, The Rider'ın konusu olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca filmin başrol oyuncusu da beyin travması geçiren kovboyun ta kendisidir.

Vizyona girdiği sene başta Cannes olmak üzere sinema sektörüyle ilgili etkinliklerde dikkat çekmeyi başaran The Rider, sinemaseverler tarafından da fazlasıyla beğenilen yapımlardan bir tanesi. Sinema tutkunu herkesin aktif olarak kullandığı IMDb platformunda bugüne dek 15 binden fazla kez oylanan film, 7,9 ortalamayla da kendini kabul ettirmiş durumda. Eğer sizler de Yılın En İyi Yönetmeni olarak seçilen Chloé Zhao'nun farklı yapımlarına da göz atmak isterseniz, The Rider'ı bir numaraya yerleştirmenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.

