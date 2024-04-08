Soren Iverson isimli bir içerik üreticisinin ortaya attığı Netflix özelliği fikri, gerçek gibi algılandı. İşin aslı ise çok farklıydı. İşte yaşananlar...

Gün geçmiyor ki internet dünyasında "öylesine" yapılmış bir şey, gerçekmiş gibi lanse edilmesin. Bu kez ana konumuz, dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix. Soren Iverson isimli bir içerik üreticisinin kendi fikrini ortaya koyduğu bir konsept, internette gerçekmiş gibi paylaşıldı.

Soren Iverson, ortaya yepyeni fikirler atan ve bunlarla ilgili konsept çalışmalar yapan bir isim. Iverson bu kez, Netflix için ilginç bir özellik fikri ortaya koydu. Bu fikir, izlenecek bir dizi veya filmde bulunan müstehcen bölümlerin atlanmasını kapsıyordu. İçeriği oynatmaya başlamadan önce bir butona tıklayacak kullanıcı, müstehcen sahneler görmeyecekti. Böylelikle aileler, rahat rahat dizi veya film izleyebileceklerdi.

Gerçek sanılan o özellik şöyle görünüyordu:

Netflix'in "sevişmeyi atla" özelliği, aile filmi gecesini daha az garip hale getirmek için müstehcen sahneleri ortadan kaldırıyor.

Kısa sürede viral hâle gelip 14 milyonu aşkın görüntüleme sayısına ulaşan paylaşım, pek çok kullanıcı tarafından gerçek sanıldı. Ancak böyle bir şey söz konusu bile değildi. Bunun üzerine açıklama yapmak zorunda kalan Soren Iverson, her gün buna benzer mantıksız şeyler ürettiğini ifade etti.

YouTube kanalları kaç para kazanıyor gibi tonla fikri var!

Soren Iverson, X hesabı üzerinden tonla fikir ortaya atıyor. Mesela onlardan bir tanesi de YouTube'la ilgili. Iveson tarafından ortaya konulan fikir, YouTube kanallarının elde ettiği reklam gelirlerinin gösterilmesi. Tabii bu da gerçek değil.