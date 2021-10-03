Haberlerin bazıları absürt dursa da bazıları gerçekten günümüz dünyasına giden yolda birer mihenk taşıydı. Gelişmeleri okuyunca "Ne günlermiş be!" demeden edemiyorsunuz.

1949-2002 arasında gazetelerde yer bulmuş bazı bilim haberlerini okuyunca insanlığın gelişimi konusunda bakış açınız genişliyor. Bilimin yıllar içindeki gelişimini takip etmenin verdiği zevk bile yaşamak için başlı başına bir neden.

Kimi gelişmelerin günümüze kadar gelebildiğini görsek de kimilerinin ise deneme aşamasında kaldığını görüyoruz. Aslında her bilim haberinin gerçekleşmemiş olması, bilimin ne kadar çok deneme-yanılma odaklı olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor.

1 Mart 1983 - Japonların dünyayı allak bullak edecek dev projesi: Suni insan

1 Temmuz 1967 - Teleskopların verdiği bilgiler milyonlarca yıl öncesine ait olduğu için kainat hakkında tam bilgiye sahip olmak zor.

3 Eylül 1963 - İnsanların heveslerini kursaklarında bırakmış bir haber.

11 Nisan 1960 - Bu yıllarda ilk organ nakilleri yapılmaya başlandı ve milyonlarca insanın hayatı kurtuldu.

16 Ekim 1964 - Koca bir nesil geri zekalı muamelesi görmüş.

17 Mart 1994 - Bebeklerinin cinsiyetini belirleyebilen bir aile.

20 Ocak 1961 - Irkçılık gırla.

22 Mart 1960 - Her senenin klişe haberi maalesef. Belki bir gün bu tip haberlere gerek kalmaz.

17 Kasım 1969 - Haber 52 yıl önce yapılmış fakat günümüzde bile bilim kurgusal durmaya devam ediyor.

9 Ekim 1995 - Bill Gates'in meşhur pozu. Bir CD bile artık fazla yer kaplıyor günümüz teknolojisinde.

20 Kasım 1971 - Gözleri yormaz, gözleri bozmaz.

2 Şubat 1964 - Japonlar yine iş başında.

22 Ekim 1955 - Telesekreter teknolojisinin ilk ismi Belinofon

23 Ocak 1970 - O yıllarda büyük bir olaydı, şimdilerde herkes için kolay bir imkan.

25 Kasım 2002 - Filmdeki kadar kusursuz olmasa da, yakın geçmişte artık yapılabilir hale geldi.

25 Ağustos 1949 - 72 yıl öncesinden bir fotoğraf. Metropolis filminin seti gibi görünüyor.

26 Temmuz 1984 - Plastik göğüs estetiğinin ilk yılları.