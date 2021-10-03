150 Yıl Boyunca Sevişmek mi? Okurken "Vay be!" Dedirten 17 Eski Bilim Haberi

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Haberlerin bazıları absürt dursa da bazıları gerçekten günümüz dünyasına giden yolda birer mihenk taşıydı. Gelişmeleri okuyunca "Ne günlermiş be!" demeden edemiyorsunuz.

1949-2002 arasında gazetelerde yer bulmuş bazı bilim haberlerini okuyunca insanlığın gelişimi konusunda bakış açınız genişliyor. Bilimin yıllar içindeki gelişimini takip etmenin verdiği zevk bile yaşamak için başlı başına bir neden.

Kimi gelişmelerin günümüze kadar gelebildiğini görsek de kimilerinin ise deneme aşamasında kaldığını görüyoruz. Aslında her bilim haberinin gerçekleşmemiş olması, bilimin ne kadar çok deneme-yanılma odaklı olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor.

1 Mart 1983 - Japonların dünyayı allak bullak edecek dev projesi: Suni insan

suni insan

1 Temmuz 1967 - Teleskopların verdiği bilgiler milyonlarca yıl öncesine ait olduğu için kainat hakkında tam bilgiye sahip olmak zor.

eski haber kainat

3 Eylül 1963 - İnsanların heveslerini kursaklarında bırakmış bir haber.

uzun yaşam haberi

11 Nisan 1960 - Bu yıllarda ilk organ nakilleri yapılmaya başlandı ve milyonlarca insanın hayatı kurtuldu.

ilk böbrek nakli haberi

16 Ekim 1964 - Koca bir nesil geri zekalı muamelesi görmüş.

çocukların çoğu geri zekalı haberi

17 Mart 1994 - Bebeklerinin cinsiyetini belirleyebilen bir aile.

eski haber bebek cinsiyeti

20 Ocak 1961 - Irkçılık gırla.

zenci beyazlaştırıcı

22 Mart 1960 - Her senenin klişe haberi maalesef. Belki bir gün bu tip haberlere gerek kalmaz.

kanser haberi

17 Kasım 1969 - Haber 52 yıl önce yapılmış fakat günümüzde bile bilim kurgusal durmaya devam ediyor.

aldatma tespiti

9 Ekim 1995 - Bill Gates'in meşhur pozu. Bir CD bile artık fazla yer kaplıyor günümüz teknolojisinde.

bill gates haber eski

20 Kasım 1971 - Gözleri yormaz, gözleri bozmaz.

ilk renkli tv

2 Şubat 1964 - Japonlar yine iş başında.

japonlar bilim

22 Ekim 1955 - Telesekreter teknolojisinin ilk ismi Belinofon

belinofon

23 Ocak 1970 - O yıllarda büyük bir olaydı, şimdilerde herkes için kolay bir imkan.

ilk kar tanesi fotoğrafı

25 Kasım 2002 - Filmdeki kadar kusursuz olmasa da, yakın geçmişte artık yapılabilir hale geldi.

ilk yüz nakli

25 Ağustos 1949 - 72 yıl öncesinden bir fotoğraf. Metropolis filminin seti gibi görünüyor.

eski robot

26 Temmuz 1984 - Plastik göğüs estetiğinin ilk yılları.

ilk göğüs silikonu

Kaynak : http://www.gecmisgazete.com/
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