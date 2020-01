Netflix, uzun zamandır beklenen yeni dizisi "The Witcher"ın izlenme sayısını açıkladı. Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre The Witcher, 76 milyon kullanıcı tarafından izlenmiş durumda. Ancak bu rakamın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusu tam anlamıyla bilinmiyor.

Şu sıralar çok ciddi rakiplere karşı mücadele etmek zorunda kalsa da popülaritesinden çok da bir şey kaybetmeyen Netflix, pek çok içeriğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Çevrimiçi dizi ve film platformunun son dönemlerde en çok konuşulan yapımlarından bir tanesi de The Witcher. Kısa bir süre önce yayınlanan The Witcher, milyonlarca kişi tarafından izlenmiş durumda.

Aslına bakacak olursak The Witcher, çok uzun zamandır hayatımızda olan bir yapım. Öyle ki; The Witcher, özellikle de oyunseverler tarafından yakından tanınıyor çünkü oyunseverler, yıllardır The Witcher'a oyun konsolları ve bilgisayarlar aracılığıyla erişebiliyorlardı. Netflix tarafından kitapları referans alınarak dizi haline getirilen The Witcher, böylelikle popülerliğini daha arttırmış oldu. Şimdi Netflix, The Witcher'ın izlenme sayısını açıkladı.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre The Witcher, platformun en çok izlenen dizilerinden bir tanesi haline gelmiş durumda. Yetkililer, The Witcher'ın tam 76 milyon kullanıcı tarafından izlendiğini ifade ediyor. Ancak bu izlenme sayısı, dizinin tüm izlenme sayısını ortaya koymuyor. Öyle ki 76 milyon sayısı, The Witcher'ın en az 2 dakikasını izlemiş kullanıcı sayısını gösteriyor.

Netflix'e göre iki dakikalık izlenme süresi, kullanıcıların ilgili içeriği rastgele açmadığının bir göstergesi. Platform yetkililerine göre YouTube gibi bazı çevrimiçi video platformlarında da benzer bir metrik kullanılıyor. Ancak Netflix'in bu istatistik metriği, bir süredir tartışmaların odağında olan bir konu. Dilerseniz şimdi, 76 milyon kişinin The Witcher'ı gerçekten izleyip izlemediğine yakından bakalım.

Netflix'in izlenme sayısı ölçme yöntemi, tartışma yaratıyor

The Witcher için iki dakikalık süre, aslında çok da belirleyici değil. Çünkü kullanıcılar, dizinin ilk bölümü açıp iki dakika izledikleri takdirde herhangi bir şey anlayamıyorlar. Ayrıca dizinin en popüler şarkısı "Toss a Your Witcher"ı dinlemek için bile iki dakikadan daha uzun bir sürenin geçmesi gerekiyor. Ancak Netflix, tüm bu gerçeklere rağmen The Witcher'ın izlenme sayısını 76 milyon olarak açıklıyor.

Bu istatistik, inandırıcı olsa da olmasa da The Witcher'ın dünya genelinde bir popülariteye sahip olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Dolayısıyla da açıklanan rakam, kabul edilebilir olmasa bile The Witcher'ın Netflix'teki en popüler yapımlardan bir tanesi olduğu aşikar. Üstelik görünüşe göre The Witcher'ın ikinci sezonu da bir süre sonra Netflix kullanıcılarıyla buluşacak. Bakalım ikinci sezon da ilk sezon kadar büyük bir ses getirebilecek mi.