Henüz geçtiğimiz nisan ayında abonelik ücretlerine devasa bir zam yapan Netflix, zamlarla karşıladığımız eylül ayında fiyatlarını artıran bir başka platform daha oldu. Netflix Türkiye, tüm üyelk paketlerinde %20’ye varan zam yaptı.
Netflix Türkiye’nin paket fiyatları, 480p SD video kalitesi sunan temel paket için 45,99 TL, 1080p FullHD video kalitesi sunan standart paket için 69,99 TL ve 4K+HDR video kalitesi sunan özel paket için 93,99 TL olarak güncellendi. Netflix'in eski ve güncel abonelik fiyatları şu şekilde şekillendi:
Netflix Türkiye abonelik fiyatları
- Temel paket (480p çözünürlük): 37,99 TL -> 45,99
- Standart paket (1080p çözünürlük): 57,99 TL -> 69,99
- Özel paket (4K+HDR çözünürlük): 77,99 TL -> 93,99
Yeni zam, sosyal medyada sabahın gündemi oldu. İşte gelen tepkiler: