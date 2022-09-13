Netflix Türkiye, nisan ayındaki dev zammın ardından bugün abonelik ücretlerine yeni bir zam daha yaptı. Zamla birlikte en ucuz Netflix paketinin fiyatı 45,99 TL oldu.

Henüz geçtiğimiz nisan ayında abonelik ücretlerine devasa bir zam yapan Netflix, zamlarla karşıladığımız eylül ayında fiyatlarını artıran bir başka platform daha oldu. Netflix Türkiye, tüm üyelk paketlerinde %20’ye varan zam yaptı.

Netflix Türkiye’nin paket fiyatları, 480p SD video kalitesi sunan temel paket için 45,99 TL, 1080p FullHD video kalitesi sunan standart paket için 69,99 TL ve 4K+HDR video kalitesi sunan özel paket için 93,99 TL olarak güncellendi. Netflix'in eski ve güncel abonelik fiyatları şu şekilde şekillendi:

Netflix Türkiye abonelik fiyatları

Temel paket (480p çözünürlük): 37,99 TL -> 45,99

37,99 TL -> 45,99 Standart paket (1080p çözünürlük): 57,99 TL -> 69,99

57,99 TL -> 69,99 Özel paket (4K+HDR çözünürlük): 77,99 TL -> 93,99

Yeni zam, sosyal medyada sabahın gündemi oldu. İşte gelen tepkiler: