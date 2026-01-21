Tümü Webekno
Netflix, Warner Bros.'u Almak İçin 82 Milyar Doları Nakit Ödemeyi Kabul Etti

Netflix, Warner Bros.'u satın almak için yaptığı 82,7 milyar dolarlık teklifi yeniledi. Şirket, bu miktarın tamamını hisse başına 27,75 dolardan nakit olarak ödeyecek.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Geçtiğimiz haftalarda tüm dünyanın gündemine oturan bir anlaşma duyurulmuştu. Netflix, en büyük eğlence şirketlerinden biri olan Warner Bros.’u 82,7 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı. Satın alımın, bu yılın üçüncü çeyreğinde, Warner Bros. ile Discovery’nin ayrılmasından sonra gerçekleşmesi bekleniyordu. Düzenleyicilerden onay alıp almayacağı da merak konusuydu.

Şimdi ise anlaşma ile ilgili yepyeni bir gelişme yaşandı. Öyle ki Netflix, teklifini yenileyerek çok daha iyi hâle getirdi. Dünyanın en büyük film ve dizi platformuna sahip şirket, Warner Bros.’u satın alma teklifini tamamen nakit yaptı.

Satın alım, hisse başına 27,75 dolardan tamamen nakit olarak yapılacak

nea

Gelen açıklamalara göre Netflix, Warner Bros.’u hisse başına 27,75 dolardan tamamen nakit olarak satın alacak. İlk başta nakit ve hisse senedi karışımı şeklinde alınacağı açıklanmıştı ancak şirket tamamen nakite dönme kararı aldı. Daha önceki anlaşmada hisse başına 23,25 dolar ve kalanının Netflix hissesi olarak teklif edilmişti. Şimdi ise hisse başına 27,75 dolar ödenerek 82,7 milyar doların tamamı nakit ödenmiş olacak.

Netflix teklif ile satın alımını hızlandırıp Nisan 2026’ya çekmeyi planlıyor. Yeni teklifin WBD hissedarları için finansal güvence sağlayarak sürecin sorunsuz ve daha çabuk bitmesini sağlayacağını düşünüyor. Satın alım ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yapılan incelemeyi geçerse bahar aylarında WBD hissedarları anlaşmayı onaylamak için toplanacak. Beklentilere göre tamamen nakit bir teklif bu onayın kolayca alınmasını sağlayacak.

Tabii ki önce SEC’ten ve diğer ülkelerdeki yetkililerden onay gelmesi gerektiğini de belirtelim. Netflix’in tekelleşme ihtimali düzenleyicilerin satın alımda sorun çıkarmasına neden olabilir. Eğer böyle bir şey yaşanırsa da Netflix ile Warner Bros. anlaşmasının tamamlanması beklenenden daha uzun sürebilir. Neler olacağını zaman gösterecek.

