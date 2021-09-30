Meriç Acemi tarafından kaleme alınan ve Netflix platformunda seyirciyle buluşan Aşk 101'in ikinci sezonu yayınladı. Sezonun tamamının yayınlanmasıyla birlikte birçok izleyici tüm bölümleri izleyerek sosyal medyada çeşitli yorumlarda bulundu.

Meriç Acemi tarafından kaleme alınan ve Netflix platformunda seyirciyle buluşan Aşk 101, ilk sezonuyla büyük yankı uyandıran bir yapım hâline geldi. İlk sezonu 24 Nisan 2020'de yayınlanan Aşk 101 dizisinin 2. sezonu bugün (30 Eylül 2021) saat 11.00'da Netflix'te yayınlandı.

Aşk 101, 1990'lar Türkiyesi'nde dışlanmış bir grup gencin, onlarla kalması için öğretmenlerini birbirine aşık etmeye çalışmasını ve gençlerin öğretmenlerini basketbol öğretmenine aşık etmeye çalışırken aşkı keşfedişini ve sevginin zorla elde edilemeyeceğini anlayışını konu almakta.

Birçok izleyici ikinci sezonun tamamını şimdiden izledi

Aşk 101 dizisinin kadrosunda seyircilerin ekranlarda görmeye alışık olduğu isimlerin yanı sıra nispeten daha az popüler isimler bulunmakta. Dizinin kadrosu ise Kubilay Aka, Kaan Urgancıoğlu, Alina Boz, Pınar Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı Müfit Kayacan Bade İşçil, Tuğba Ünsal'dan oluşuyor.

İlk sezonuyla birlikte büyük beğeni toplayan dizinin ikinci sezonunun yayınlanması izleyicileri bir hayli heyecanlandırdı. Netflix platformunda yayınlanan birçok dizide olduğu gibi tüm sezonun bir anda yayınlanmış olması seyircileri tüm sezonu bir anda izlemeye itmekte. Hâl böyle olunca diziyi çoktan izleyip yorum yapan izleyiciler olduğunu belirtmek gerekiyor. İşte Aşk 101'in ikinci sezonuna sosyal medyada gelen tepkiler: