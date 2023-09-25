Hollywood tarihinin en büyük grevlerinden bir tanesinde sona geliniyor. Taraflar arasında geçici anlaşma imzalandı. ABD Yazarlar Birliği, grevin sonuç verdiğini ve stüdyolar karşısında bazı kazanımlar elde ettiklerini açıkladı.

Sinema sektörü, mayıs ayından beri sancılı bir süreçten geçiyor. Öyle ki Hollywood tarihinin en büyük grevlerinden bir tanesi başladı ve bugüne kadar devam etti. Hâl böyle olunca sinemaseverlerin büyük bir heyecanla bekledikleri filmlerde aksamalar yaşandı. Son dönemlerde vizyonda yeni yapımlar göremiyor oluşumuzun nedeni de aslında buydu. Ancak gelen son haberler, artık herkesin rahat bir nefes alabileceğini gözler önüne seriyor.

Gelen son haberlere göre yapımcı stüdyolar ile ABD Yazarlar Birliği (WGA) arasında geçici anlaşma imzalandı. Bu anlaşmanın detaylarıyla ilgili çok fazla bilgi verilmedi ancak WGA, yazar haklarının korunması ve kazançlarla ilgili bazı kazanımlar elde edildiğini açıkladı. Netflix, Warner Bros. ve Disney gibi dev yapımcılarla yazarlar, geçtiğimiz hafta boyunca pazarlık yapmışlardı. Geldiğimiz son nokta, pazarlıkların yazarlar lehine sonuç verdiğini gözler önüne seriyor.

Maaşlar artacak, ikramiye ödemeleri yapılacak

Edinilen bilgilere göre anlaşma kapsamında yazarların maaşları artırılacak. Ayrıca izleyici verilerinin daha şeffaf bir şekilde paylaşılacak ve yazarlar, popüler hâle gelen eserler için ikramiye ödemeleri alacaklar. Tüm bunlara ek olarak bir yapım için belirli sayıda personelin çalıştırılması zorunlu olacak. WGA'nın başka hangi alanlarda kazanım elde ettiği ise şu an için bilinmiyor.

Şunu belirtelim; geldiğimiz noktada grev tamamen bitti demek doğru değil. Zira bu bir geçici anlaşma. ABD Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile WGA, bundan sonraki aşamada tüm tarafları bir araya getirecek ve nihai bir anlaşma yapacak. O anlaşma imzalandığı zaman, Hollywood tarihinin en büyük grevlerinden bir tanesi net bir şekilde sona ermiş olacak. O gün geldiğinde, sizi yeniden bilgilendireceğiz.

Neler yaşandığını merak ediyorsanız: