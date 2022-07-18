Netflix, yeni Türk dizisi Zeytin Ağacı'nın ilk fragmanını yayınladı. Murat Boz ve Tuba Büyüküstün gibi isimlerin yer aldığı dizi, Ayvalık'a giden bir arkadaş grubunun hikayesini anlatacak.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, bundan kısa bir süre önce yeni Türk dizisi Zeytin Ağacı'nı duyurmuştu. Tuba Büyüküstün ve Murat Boz gibi isimlerin yer aldığı dizi, bir arkadaş grubunun ilginç hikayesini konu alacaktı. Şimdiyse Zeytin Ağacı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Netflix, Zeytin Ağacı'nın fragmanını yayınladı. Yayınlanan fragman, dizinin neler sunacağını gözler önüne seriyor. Fragmana baktığımızda, Zeytin Ağacı'nın genel anlamda romantik ve dram odaklı olacağına şahitlik ediyoruz.

28 Temmuz'da yayınlanacak

Tuba Büyüküstün, Murat Boz, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Rıza Kocaoğlu, Fırat Tanış, Serkan Altunorak, Füsun Demirel ve Umut Kurt gibi oyuncuların yer aldığı Zeytin Ağacı, Nuran Evren Şit tarafından kaleme alındı. Ayvalık'ta geçen dizinin yapımcılığını Onur Güvenatam üstlenirken Zeytin Ağacı'nın yönetmeni ise Burcu Alptekin olarak açıklandı.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre Zeytin Ağacı, 28 Temmuz Perşembe günü yayınlanacak.

Zeytin Ağacı için paylaşılan fragman