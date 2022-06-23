Netflix, yeni Türk dizisi "Zeytin Ağacı"nı duyurdu. Tuba Büyüküstün ve Murat Boz gibi isimlerin yer aldığı dizi, bir arkadaş grubunun hikayesini anlatacak. Netflix, dizinin ne zaman yayınlanacağını da açıkladı.

Popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, yerli yapımlarına bir yenisini daha ekleyecek. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamalarda, "Zeytin Ağacı" isimli yerli dizinin çıkış tarihi de duyuruldu. Gelin hep birlikte bu dizi ile ilgili detaylara yakından bakalım.

Zeytin Ağacı, yakın arkadaşların hikayelerinin anlatıldığı bir dizi olarak karşımıza çıktı. Üniversitede tanışan üç kız arkadaş, yıllar süren arkadaşlıklarını Sevgi isimli karaktere kanser teşhisi koyulması ile bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Çünkü Sevgi, hastalığının tedavisi için hastaneye yatmak yerine Zaman isimli gizemli bir adamı bulmaya koyulacaktır. Birbirinden ayrılamayan arkadaşlar, bu arayış sürecinde bir dizi olayla karşı karşıya gelecektir. İşte dizi, tüm bunları konu ediniyor.

Zeytin Ağacı, oyuncu kadrosuyla ilgi görecek

Zeytin Ağacı'nın en çok da oyuncu kadrosu ile dikkat çekeceğini söyleyebiliriz. Tuba Büyüküstün, Boncuk Yılmaz, Seda Bakan, Fırat Tanış, Murat Boz, Füsun Demirel, Serkan Altunorak ve Rıza Kocaoğlu, Netflix'in açıkladığı ilk isimler olarak karşımıza çıktı.

Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre Zeytin Ağacı, 28 Temmuz'da platformdaki yerini alacak. Dizinin kaç bölümden oluşacağı ve ikinci sezonunun olup olmayacağı gibi detaylar ise henüz gizemini koruyor.

Netflix'in Zeytin Ağacı için hazırladığı tarih duyurusu videosu: