Netflix'in beklenen yeni dizisi Resident Evil: biohazard bugün çıkış yaptı. Fakat dizi, eleştirmen yorumlarına bakıldığında pek de istediği başarıya ulaşamamış gibi duruyor.

Uzun süredir beklenen Netflix’in Resident Evil dizisi en sonunda bugün çıktı. Dizi, Netflix üzerinde ilk sezonunun sekiz bölümüyle izlenebilir oldu. Peki, Resident Evil: biohazard ismiyle yayınlanan ve ünlü korku serisinden ilham alan dizi hakkında eleştirmenlerin yorumları ne oldu?

Resident Evil: biohazard’ı izleyen eleştirmenler dizinin iyi ve kötü yanlarını belirterek dizi için ortalama bir puan belirledi. Dünya çapında pek çok eleştirmenin yorumladığı dizi, ne yazık ki pek de iyi bir çıkış yapamadı. Diziye gelen 7 eleştirmen yorumunun ortalama puanı 100 üzerinden 56 ile sınırlı kaldı.

Resident Evil: biohazard başarısız bir şekilde çıktı:

Metacritic’in ortalamasını aldığı eleştirmen puanlarında en yüksek puanı veren The Telegraph oldu. Fakat diziye verilen en yüksek puan da 80 ile sınırlı durumdaydı. Dizi, genel olarak 40-60 aralığında puanlar alırken, en düşük puan ise Collider’dan geldi. Collider, diziye yalnızca 25 puan verdi.

Eleştirmenlerin dizide beğenmedikleri ortak noktalar ise dizide işlenen her iki zamanın da işleyişi ve bu zamanlarda işlenenlerin yeterince ilgi çekici olmamasıydı. Ayrıca bu iki zaman arasındaki geçişler de eleştirmenlere göre oldukça kötü yapılıyordu. Diziye düşük puan veren eleştirmenlerin değindikleri diğer noktalar ise oyunculuklar ve dizinin senaryosuydu. Diziye verilen puanlar şu şekildeydi:

The Telegraph – 80

Paste Magazine – 75

Consequence – 58

The Playlist – 50

The A.V. Club – 42

The Independent – 40

Collider – 25

Resident Evil: biohazard fragmanı: