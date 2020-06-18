Türkiye'de taahhütsüz ve yüksek hızlı internet hizmeti sunan şirketlerden bir tanesi olan Netgalaksi, fiyatlarına ciddi bir zam yaptı. Kullanıcıların isyan etmelerine neden olan zamla ilgili bir açıklama yapılmazken, en pahalı pakete zam yapılmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz günlerde, bir başka yüksek hızlı ve taahhütsüz internet sağlayıcısı olan TurkNet, taahütsüz tarifelerine ciddi bir zam yapmış ve abonelerin tepkisini çekmişti. Şimdiyse Netgalaksi, tarifelerine zam yaparak abonelerini şoka uğrattı. Şirketin iki gün önce duyurduğu zam haberi, Netgalaksi müşterilerinin isyan etmelerine neden oldu. Peki Netgalaksi'nin yeni fiyatları ne kadar oldu? Dilerseniz hemen bu sorunun cevabına bakalım.

Netgalaksi, müşterilerine sunduğu en popüler paket olan 35 Mbps'lik paket, iki gün öncesine kadar kota ve taahhüt olmadan 60 TL karşılığında satın alınabiliyordu. Kullanıcıların aynı paket için bugünden itibaren ödeyecekleri tutar ise 80 TL olarak belirlenmiş durumda.

60 TL'ye alabileceğiniz internet hızı artık sadece 8 Mbps

Netgalaksi'nin yeni fiyat tarifelerine baktığımız zaman, iki gün önce 35 Mbps internet alınabilen fiyata bugün sadece 8 Mbps internet alınabildiği görüyoruz. Oysaki şirket, iki gün öncesine kadar 8 Mbps interneti sadece 45 TL'ye veriyordu. Ayrıca 24 Mbps internet hızı alabildiğiniz 55 TL'lik tarife de artık 70 TL'ye yükselmiş durumda. Ancak tüm bunlara rağmen Netgalaksi'nin zam yapmadığı bir tarifesi de mevcut. Peki bu tarife hangisi dersiniz?

Netgalaksi'nin en yüksek paketi olan 75 Mbps hız sunan tarife, zamdan önce 140 TL'ye satın alınabiliyordu. Netgalaksi'nin yeni fiyat tarifesine baktığımız zaman 75 Mbps hıza sahip internet paketinin hala 140 TL fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. Yani şirket, en pahalı paketine zam yapmamış durumda.

Netgalaksi tarafından yapılan zamlar tahmin edebileceğiniz gibi abonelerin tepkisiyle karşılaştı. Daha da önemlisi bazı kullanıcılar, son günlerde internet hızlarında gözle görünür bir düşüş yaşandığını iddia ediyorlar. Netgalaksi ise henüz ne zamların gerekçesi ne de internet hızı sorunlarıyla ilgili bir açıklama yapmamış durumda.