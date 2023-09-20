Elon Musk'ın beynimize çip takmayı hedefleyen şirketi Neuralink, 2020'den bu yana devam eden çalışmalarında önemli bir eşiği aşmak üzere ilk insanlı deneyler için gönüllülerini aramaya başladı.

Neuralink, beyne implante edilebilen çipini ilk kez duyurduğundan bu yana üç sene geçti. Bu süreç boyunca şirket bir yandan farklı tartışmaların odağında kalırken bir yandan deneylerini sürdürmeye devam etti ve geçtiğimiz Mayıs ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay aldığını açıkladı.

Onay açıklamalarından yalnızca birkaç ay sonra, Neuralink web sitesi üzerinden paylaştığı bir duyuru ile insanlı deneyler için başvuruları açtığını duyurdu. Yapılan açıklamada çalışmanın detaylarına ve başvuru yapabileceklerin kriterlerine de değinildi.

İnsanlı deneylerin başlaması heyecan verici olsa da Neuralink'in test edeceği teknolojiler hiç de yeni sayılmaz.

Neuralink PRIME olarak adlandırdığı projesi için gerçekleştireceği insanlı deneylerde en basit haliyle şunları yapacak;

İnsan beynine implant yerleştirilecek.

Yerleştirme işlemi cerrahi robot ile yapılacak.

İmplant yerleştirildikten sonra arayüz üzerinden imleç ve klavye kontrollerinin yapılıp yapılamadığı gözlemlenecek.

Çalışma kapsamında Neuralink'in geliştirdiği implant (N1), cerrahi robot (R1) ve beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) sisteminin yazılımı (N1 User App) test edilmiş olacak. Çalışmaların denekler üzerinde 6 yıl boyunca devam etmesi planlanıyor.

*N1 User App

Ancak bu türden çalışmalar, yani bir beyin-bilgisayar arayüzü ile felçli kişilerin bilgisayarları ya da farklı cihazları kontrol etmelerini sağlama çalışmaları bir süredir zaten yapılıyor. Yani Neuralink daha doğrusu Elon Musk, henüz hayal ettiği 'süper beyin bilgisayarı' projesinden bir hayli uzakta.

*R1 cerrahi robot

Musk, bu çalışma sayesinde günün birinde insanların beyinlerine takılmış çiplerle telepatiden yapay zeka ile etkileşime kadar her şeyi yapabileceğini söylüyor. Ancak görünen o ki yolun halen çok başındalar...

Neuralink'in ilk insan deneklerinden olabilmek için ne gerekiyor?

PRIME çalışması için gönüllü denek olmak isteyenlerin 22 yaşından büyük olması, her iki kolda ya da bacaklarda servikal omurga yaralanması sebebiyle felç olması ya da Amyotrofik lateral skleroz (ALS) olması gerekiyor. Aynı zamanda bu kişilerin ''tutarlı ve güvenilir'' bir bakıcılarının da olması gerekiyor.

Deneye başvuracak kişilerin aktif bir tedavi için MRI çekilmesi gerekliliğinin bulunmaması, herhangi bir farklı implanta sahip olmamaları, nöbet geçirme geçmişlerinin bulunmaması ve manyetik uyarım tedavisi almıyor olmaları da gerekiyor. Bu koşulları sağlamayan kişilerin başvuruları kabul edilmiyor.

Başvurular, buradaki bağlantı üzerinden gerçekleştiriliyor.