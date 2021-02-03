Cameron Knowlton isimli bir emlakçı, New York'ta kiralamaya çalıştığı bir dairenin videosunu paylaştı. TikTok'tan paylaşılan video, kısa bir süre içinde viral oldu. Bunun nedeniyle aylık 1.650 dolar istenen evin banyo ve tuvaletinin olmamasıydı.

Dünyanın en pahalı kentlerinden bir tanesi olan New York, zaman zaman emlak piyasası ile gündeme geliyor. İnsanlar, bu kentte bir evde yaşamak için binlerce dolarlara ulaşan kiralar ödeyebiliyorlar. New York'ta bir ev sahibi olmak ise zaten pek de mümkün değil. Şimdi sizlere, bir emlakçının TikTok'ta paylaştığı bir videoyla viral hale gelen bir evden bahsedeceğiz. Oldukça ilginç bir yapısı olan ev için istenen 1.650 dolarlık aylık kira bedeli, emlakçıyı bile çileden çıkarmış durumda.

Söz konusu TikTok videosunu paylaşan kişi, Cameron Knowlton isimli bir emlakçı. Yayınlandığı an itibarıyla viral hale gelip 20 milyondan fazla kullanıcı tarafından izlenen video, dahili tuvalet ve banyosu olmayan bir evi sergiliyor. Evet yanlış duymadınız; bu evin bir tuvaleti ve banyosu bulunmuyor. Ev sahibi ise bu daire için aylık 1.650 dolar istiyor. Emlakçı, söz konusu dairenin New York'ta bugüne kadar gördüğü en kötü ev olduğunu ifade ediyor.

1.650 dolar kira istenen ev, işte bu kadardan ibaret

Aslına bakacak olursak 1.650 dolara kiralanmaya çalışılan şey, tam olarak bir ev değil. Çünkü bu yapı, tek bir odadan oluşuyor. Hatta doğru düzgün bir mutfağı bile yok. Kısacası böyle bir yeri tutacak olursanız, sadece uyumak için evinize gelebilirsiniz. Diyelim ki yemek işlerini ev dışında hallettiniz. Peki banyo ve tuvalet ihtiyacı nasıl karşılanacak? Mizahşör TikTok kullanıcıları birkaç blok ötede bulunan Starbucks'a gidilmesini tavsiye ediyor olsa da bu evin banyo ve tuvaleti, tüm sakinlerin ortak kullanabilecekleri şekilde yapılmış. Bu arada, evin tuvaletinde de lavabo yok. Yani tuvaletinizi yaptıktan sonra elinizi yıkamak için önce evinize dönmeniz ve mini buzdolabının yanındaki lavaboyu kullanmanız gerekiyor. Bir TikTok kullancısı, bu evin tutan kişinin aslında bir dolap kiralamış olacağını ifade ediyor.

Ortak kullanılan banyo ve tuvalet şu şekilde

Emlakçı, binadaki banyo ve tuvaleti kullanmak için anahtara ihtiyaç duyulduğunu, istenmeyen durumlarla karşılaşılmaması için bu anahtarların kaybedilmemesi gerektiğini söylüyor. İşin daha da ilginç yanı, Washington Square Park yakınındaki bu binada bulunan daireler, genelde hiç boş kalmıyormuş. Emlakçı, büyük bir şaşkınlıkla anlattığı evi kiraya verebilmek için lokasyon vurgusu yapacağını ifade ediyor. Ancak kim, neden böyle bir evde oturmak ister?

Eğer bu dairenin özelliklerinin anlatıldığı ve iki parça halinde yayınlanan videoyu izlemek isterseniz; birinci parça için burada, ikinci parça için de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.