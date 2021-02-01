TikTok'un son fenomeni, 110 yaşındaki Gallerli bir kadın oldu. Amy Hawkins isimli kadının torununun çocuğunun doğum gününde söylediği şarkı, milyonlarca etkileşim aldı. Yaşlı kadın, gördüğü ilgiden fazlasıyla memnun.

Son yılların en popüler sosyal medya platformu TikTok, küresel çapta bir çılgınlığa dönüşmüş durumda. Bugün neredeyse her akıllı telefon sahibi kullanıcı, TikTok'u severek kullanıyor. Platform, daha çok gençlerin kullandığı bir mecra gibi görünüyor olsa da yaşlı insanlar da bu platforma ilgi göstermeye başlamış durumdalar. Hatta şu sıralar TikTok'taki en popüler isimlerden bir tanesi, 110 yaşındaki Gallerli bir kadın.

Amy Hawkins isimli kadın, geçtiğimiz günlerde bir TikTok'a giriş yaptı. Yaşlı kadın bir videoda, 110. doğum gününü kutlarken şarkı söylüyordu. Torununun çocuğu tarafından kayıt altına alınan paylaşım, kısa bir süre içinde viral hale geldi. Milyonlarca kullanıcı tarafından izlenen video, 110 yaşındaki Hawkins'i internet fenomeni haline getirdi.

İşte 110 yaşındaki internet fenomeni

TikTok'un yeni fenomeni, aslında eskiden de yıldızdı. Gençliğinde dansçılık yapan ve onlarca kez sahne alan Hawkins, artık o günlerden çok uzak. Ancak 110 yıllık serüvendeki heyecan, hiç bitmemiş gibi görünüyor. Gündem olmasından sonra röportaj veren Hawkins, gördüğü ilgiden memnun olduğunu beyan ediyor. Bu arada, Hawkins'in TikTok'un ne olduğunu tam olarak anlamadığını da ifade etmek gerek. Ancak onu anlamaması, kullanmasına engel bir durum değilmiş.

Bu arada, Amy Hawkins'in 101 yaşında olan "Lillian" isimli bir kız kardeşi de var. Gazetecilerin bu kadar uzun yaşamalarının sırrının ne olduğunu sormaları üzerine esprili bir yaklaşım sergileyen Hawkins, bugüne kadar hiçbir zaman doktora gitmedikleri için bu kadar uzun yaşadıklarını ifade ediyor.