Nikola, finansal zorluklarla mücadele edemedi ve iflas ettiğini duyurdu. Şirket, borçlarını ödemek için elindeki tüm varlıkları satacak.

Tesla'ya rakip olarak kurulan Nikola iflasını duyurdu. Nikola, borçlarını ödeyebilmek adına elindeki tüm varlıkları satmaya hazırlandığını açıkladı.

Elektrikli ve hidrojenli ticari araçlar üreten Nikola, finansal zorlukların üstesinden gelemediğini ve iflas bayrağını çektiğini açıkladı. İşte detaylar!

Nikola’nın sonu geldi

Nikola, bir süredir finansal darboğazla mücadele ediyordu. Şirket, yatırım alamadığı gibi ürün satışlarında da beklediği başarıyı elde edemedi. Bu süreçte piyasa değeri hızla düşen Nikola’nın hisseleri, 2020 yılında 2.000 dolara kadar çıkarken, son günlerde 0.49 cent seviyelerine kadar geriledi. 29 milyar dolara kadar yükselen piyasa değeri ise bugün 39 milyon dolar seviyelerinde seyrediyor.

Şirketin geçmişi de tartışmalarla doluydu. Eski CEO Trevor Milton, şirketi kurduğu dönemde yanıltıcı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle federal dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Milton’dan ayrıldıktan sonra sadece ticari modellere odaklanan Nikola, bu stratejiyle de başarılı olamadı.

Son yıllarda Tesla ile birlikte ortaya çıkan birçok elektrikli araç girişimi, finansal zorluklarla karşı karşıya kaldı. Nikola’nın iflas açıklaması, sektörde benzer durumlar yaşayan şirketlerin arasına bir yenisini daha ekledi. Fisker, Lordstown Motors ve Canoo gibi markalar da ekonomik sıkıntılar nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı.