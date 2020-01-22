Ninja Theory, Yeni Deneysel Projesini Duyurdu

Hellblade: Senua’s Sacrifice oyunuyla hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan geçer not almayı başaran Ninja Theory, Project: Mara adını verdiği yeni çalışmasını duyurdu. Ekibin yeni projesi oldukça deneysel bir fikir üzerinde şekilleniyor.

Hellblade: Senua’s Sacrifice’ın geliştirici stüdyosu olan ve akıl sağlığı sorunlarını daha derinden keşfetmek için video oyunlarında interaktif bir bakış açısı kullanan Ninja Theory, şimdi de Project: Mara adını verdiği yeni projesini duyurdu. Ekip, yayınladığı kısa tanıtım videosunda Mara’nın hedeflerini de açıklıyor.

Project: Mara

Project: Mara, “mental dehşet” betimlemesi olarak tanımlanıyor. Ekip, oyunda tek bir karakter ve tek bir konum olduğunu söylüyor ve bunun oldukça deneysel bir fikir olduğunun bilincinde olduklarını da dile getiriyor. Stüdyo, bu işin yeni bir hikâye anlatma medyumunun biçimlenmesine yardımcı olacağını düşünüyor.

Microsoft tarafından 2018 yılında satın alınan Ninja Theory, Mara’nın hangi platformlara çıkacağını duyurmadı ancak projenin henüz erken aşamalarında olması yeni nesil konsollara çıkış yapma ihtimalini güçlendiriyor.

Ninja Theory çatısı altında bulunan Dom Matthews ve Tameem Antoniades, stüdyonun kendi aralarında “Dreadnaught” adını verdikleri ufak takımlara bölündüğünü dile getirdi. Bu ekipler, geçtiğimiz aylarda duyurulan Hellblade 2, mental sağlık projesi Project Insight ve Project: Mara ile ilgileniyor. Teknoloji devi Microsoft tarafından satın alınmadan önce, öncelikli taahhütlerini yerine getirdiklerini söyleyen stüdyo, şu an kilit öneme sahip projelerine odaklanıyor.

Stüdyonun ellerinden çıkan ve oldukça beğenilen ilk Hellblade oyunundan sonra stüdyo, Games Awards 2019’da Hellblade 2 duyurulmuştu. Stüdyo, şu an ilk Hellblade oyununu yaptıkları zamanlardan daha çok çalışana sahip olsa da AAA oyunu yapan stüdyolar kadar da geniş değil ancak ufak bir ekibin de AAA oyun yapabileceğini göstermek istiyor.