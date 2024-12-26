Nintendo Switch 2'nin ilk görüntüleri sızdırıldı. Yeni konsolun tasarımı, özellikleri ve çıkış tarihi hakkında ilk detaylar ortaya çıktı.

Nintendo Switch 2'ye ait ilk görseller ve detaylar ortaya çıktı. Sızıntı kaynakları, konsolun tasarımından teknik detaylarına kadar pek çok detayı gözler önüne serdi.

Sızdırılan görüntülere göre, Nintendo Switch 2 daha yuvarlak hatlara sahip bir tasarıma sahip olacağa benziyor. Joy-Con kumandalarının manyetik olarak bağlanması ise konsolun yan profilini önemli ölçüde değiştiriyor olacak.

Nintendo Switch 2'ye ait ilk görseller ortaya çıktı

Dock tarafında ise, Nintendo Switch OLED modeline benzer ancak daha yuvarlak hatlara sahip bir tasarım dikkat çekiyor. Dock'un arka kısmında USB-C, HDMI ve Ethernet portlarının yanı sıra yan kısımda da iki adet USB-A portu bulunacağı iddia ediliyor.

Konsolun yuvarlak hatları, manyetik Joy-Con bağlantısı ve yeni dock'u gibi detayların yanı sıra, resmi duyuru tarihinin ne zaman olacağı da büyük merak konusu oldu. Nintendo, yeni konsolunu 2025 Mart ayı sonundan önce duyuracağını resmen açıklamıştı. Sızdırılan görüntülerden yola çıkarak Nintendo'nun yeni nesil konsolunu yakında resmi olarak duyurmaya hazırlandığının gösteriyor diyebiliriz.