Palworld'ün arkasındaki ekip Pocketpair, Nintendo'nun açmış olduğu davaya yönelik kamuoyuna açıklama yaptı.

Pocketpair tarafından geliştirilen Palworld'ün arkasındaki ekip, Nintendo'nun patent ihlali iddialarıyla geçtiğimiz ay açtığı davanın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Nintendo dava kapsamında oyunun bazı özelliklerinin kendi patent haklarını ihlal ettiğini öne sürüyor ve Pocketpair’den çeşitli taleplerde bulunuyor. Pocketpair'in resmî internet sitesindeki açıklamaya göre Nintendo’nun talepleri arasında "Palworld'e karşı bir tedbir kararı" bulunmakta. Ayrıca Pocketpair’in Nintendo ve The Pokemon Company’ye beş milyon yen ödemesi ve geciken ödemeler için de tazminat ödenmesi talep ediliyor.

Palworld, Japonya'da yasaklanabilir

Nintendo'nun bu davada dayandığı üç temel patentin, Palworld piyasaya sürüldükten sonra dosyalanmış veya en azından yayımlanmış olduğu belirtiliyor. Söz konusu patentler, oyundaki yaratıkları yakalamak için kullanılan nesne fırlatma yöntemleri gibi belirli oyun mekaniklerini kapsıyor.

Nintendo’nun talep ettiği tedbir kararı kabul edilirse, Palworld’ün Japonya’da satışının durdurulması söz konusu olabilir ancak bu davanın Japonya sınırları içinde geçerli olduğu düşünüldüğünde, Nintendo’nun oyunun Japonya dışında satışını engelleme ihtimali düşük.

Nintendo’nun patentleri sıkı bir şekilde koruma konusundaki kararlılığı göz önüne alındığında açılan dava pek şaşırtıcı olmasa da patentlerin Palworld’ün çıkışından sonra alınmış olması durumu daha tartışmalı hâle getiriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.