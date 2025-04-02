Bugün gerçekleşen Nintendo Switch 2 etkinliğinin ardından konsola özel gelecek oyunların fiyatlarının 90 euro'ya kadar yükseleceği ortaya çıktı.

Nintendo, Nintendo Switch 2 için düzenlediği Nintendo Direct sunumunda birçok detaya yer verse de hem konsolun hem de oyunların fiyatlarına değinmeyi es geçti ancak etkinlik biter bitmez oyun fiyatları netleşti ve görünüşe göre birçok oyuncuyu üzecek.

ResetEra kullanıcısı Xanfrabot’un fark ettiği üzere Nintendo’nun Avrupa mağazalarında Mario Kart World 90 euro, Donkey Kong Bananza ise 80 euro fiyat etiketiyle satılıyor. Üstelik fiziksel kopyalar dijital sürümlere kıyasla 10 euro daha pahalı.

Oyun fiyatlarının artışına Nintendo da katılıyor

Son yıllarda oyun fiyatları dolar enflasyonu nedeniyle hem konsollarda hem de PC’de artış gösterdi. Bu süreçte çoğu yayıncı bu artışı DLC’ler, genişletme paketleri ve ekstra içeriklerle destekleyerek oyuncuları artışa alıştırmaya çalıştı.

Nintendo tarafında şu anda böyle bir durum görünmüyor ve benzer bir strateji izleyip izlemeyecekleri merak konusu. Bilmeyenler için hatırlatalım; Nintendo Switch 2, 9 Nisan’dan itibaren ön siparişe açılacak ve 5 Haziran'da raflardaki yerini alacak.