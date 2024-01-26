Nintendo Switch 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Analist Hiroshi Hayase'ye göre cihaz, beklendiği gibi bu yıl gelecek ve daha büyük ekrana sahip olacak.

Türkiye’de o kadar popüler olmasa da konsollar arasında dünyada zirveye oynayan Nintendo Switch, 2017 yılında piyasaya sürülmüştü. 7 yıl geçmesinin ardından yeni Switch’in ne zaman geleceği ve ne gibi özelliklere sahip olacağı merak ediliyordu.

Bugün yeni konsol hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Bloomberg tarafından paylaşılan ve analist Hiroshi Hayase’nin açıklamalarına dayanan rapora göre Nintendo Switch 2, 2024’te çıkış yapacak. Bu, son aylarda çıkan iddiaları doğrular nitelikte.

Ekranın 8 inçe çıkacak ve LCD olacak

İddiaya göre ekran tarafında önemli değişikliklerle karşılaşacağız. Bunlardan biri boyutu. Hayase’ye göre Nintendo, yeni konsolda boyutu 8 inçe çıkaracak. Orijinal konsolun boyutu 6,2 inç idi. 2021’de piyasaya sürülen OLED versiyonda ise 7 inçlik bir ekran bulunuyordu.

Bu boyut iddialı olsa da kullanıcıları ikiye bölebilir. 8 inç ekran, görüntü açısından kesinlikle daha iyi olacaktır. Ancak cihazı hareket hâlindeyken kullanmayı biraz zorlaştırabilir. Switch’in istediğiniz yerde oynamanızı sağlayan bu özelliği, başarılı olmasının ve bunu yıllardır sürdürebilmesinde önemli bir role sahip.

Öte yandan ekranın LCD olarak geleceği de söylentiler arasında. Bu şaşırtıcı çünkü birçok kullanıcı, OLED kullanılmasını bekliyordu. Doğru çıkarsa bekleyenlerin bazılarının hayal kırıklığına uğrayacağını tahmin edebiliriz. Gelen bilgilere göre şirketin LCD’ye yönelmesinin nedeni, masrafları azaltmak olacak. Belki ilkinde olduğu gibi sonradan bir OLED görebiliriz.

Switch 2’yle ilgili daha önce sızan özelliklere de bir göz atalım. Cihazda NVIDIA Tegra T239 işlemcinin kullanılacağı iddia ediliyor. Bunun dışında 8 GB LPDDR5 RAM, 64 GB depolama, DLSS 2 desteği, daha iyi batarya da iddialar arasında.

Nintendo Switch 2 hakkında bildiklerimiz bu kadar. Cihazın 2024’ün 2. yarısında tanıtılma ihtimali var. Bazı kaynaklar eylül ayında gelebileceğini söylüyor.