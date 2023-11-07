Nintendo, bugüne kadar kaç adet Switch konsolu sattığını açıkladı. Nintendo Switch rakamları PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'ten fazla olsa da bu konsolun 2017 yılında çıkış yaptığını unutmamak gerek.

Türkiye'de daha çok PlayStation ve Xbox konsollarını konuşuyor olsak da Nintendo tarafından piyasaya sürülen ürünler, dünyanın geri kalanında büyük oranda ilgi görüyorlar. Bu durum, Nintendo'nun 2023'ün üçüncü çeyrek için açıkladığı mali durum raporunda daha iyi bir şekilde gün yüzüne çıktı. Şirket, bugüne kadar kaç adet konsol sattığını açıkladı.

Nintendo tarafından yapılan açıklamalara göre bugüne dek 132,46 milyon adet Switch satışı gerçekleştirildi. Şirket, sadece son 3 aylık periyotta ise 2,93 milyon adet konsol sattı. Nintendo, konsolları için hazırladığı yazılım ve oyunlar içinse 1 milyarı aşkın satış bildirdi.

Peki diğer konsollar için satış rakamları ne durumda?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 satışları, geçtiğimiz aylarda 40 milyon adet barajını aştı. Bununla birlikte; PlayStation 4 için yapılan satışlar ise bundan yıllar önce 100 milyon adedi geçmişti. Xbox Series X/S ise Temmuz 2023'te yapılan açıklamaya göre 20 milyondan fazla satmayı başardı. Xbox One satışlarının ise 58 milyondan fazla olduğu zaten biliniyor.

Bu verileri kıyasladığımız zaman, Nintendo'nun video oyun sektöründe önemli bir yerde olduğu sonucuna ulaşabiliriz. Hatta elimizdeki mevcut verilere göre Nintendo Switch satışları, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'ten çok daha iyi. Tabii şu detayı da unutmamak gerek; Nintendo Switch, 2017 yılından beri piyasada olan bir ürün. PlayStation 5 ile Xbox Series X/S ise 2020 yılında piyasaya sürüldüler...