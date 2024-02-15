Xbox, bugün bir video podcast yayımlayarak bazı gelecek planlarını açıkladı. Şirket, ismi açıklanmayan dört oyunun Xbox dışındaki konsollara geleceğini duyurdu.

Birkaç haftadır Xbox’ta köklü değişikliklere gidileceği iddiaları dolaşıyordu. Bu iddialarda, şirketin özel oyunlarını PlayStation ve Nintendo’ya geleceği öne sürülmüştü. Şirket, bugün üç büyük yöneticisinin yer aldığı bir podcast paylaştı.

Video podcast olarak Xbox’ın YouTube kanalı üzerinden yapılan açıklamada, Microsoft'un oyun bölümünün CEO'su Phil Spencer, Xbox Başkanı Sarah Bond ve Xbox Oyun Stüdyoları'nın başındaki Mat Booty konuştu. Üç yönetici, iddiaları doğrulayarak oyunların PlayStation ve Nintendo Switch’e geleceğini açıkladı.

İsmi açıklanmayan dört oyun PlayStation 5 ve Nintendo Switch’e geliyor!

Phil Spencer, yaptığı açıklamada dört adet Xbox özel oyununun PlayStation 5 ve Nindendo Switch’e geleceğini ifade etti: “Dört oyunu diğer konsollara taşıma kararı verdik.” Ancak bu oyunların neler olduğu açıklanmadı.

Oyunların ismi açıklanmasa da bazı ipuçları verildi. Buna göre bu dört oyundan ikisi topluluk odaklı oyunlar, diğer ikisi ise daha küçük oyunlar olacak. Yani birkaç haftadır dolaşan Starfield ve Indiana Jones gibi büyük oyun iddiaları şimdilik doğru değil. Phil Spencer, bu iki oyunun dörtlü arasında yer almadığını doğruladı. Ancak kapıyı tamamen kapatmayarak ileride bir ihtimal gelebileceklerinin de sinyallerini verdi.

The Verge’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı iddialara göre ilk iki oyun Hi-Fi Rush ve Pentiment olacak. Diğer iki oyun ise Sea of Thieves ve Grounded olabilir. Bir kez daha bu isimlerin birer iddia olduğunu, Xbox’ın dört oyunun ismini resmî olarak açıklamadığını vurgulayalım.

Microsoft, "Xbox her yerde" anlayışını benimsemeye başlasa da şimdilik özel oyunlardan tamamen vazgeçme gibi bir durum yok

Bazı Xbox oyunlarını diğer konsollara taşıma hamlesi, oyunlarını Xbox’ın ötesine taşımak için belirlenen büyük bir stratejinin parçası olarak geliyor. Şirket, bu değişikliklerle biraz “her yerde Xbox”anlayışına durumda. Yani hepsi olmasa da bir ihtimal ilerleyen zamanlarda diğer Xbox oyunlarının da eklendiğini görebiliriz. Bunun hakkında kesin bir açıklama yapılmadı.

Ancak şimdilik özel oyunlardan tamamen vazgeçme gibi bir plan olmadığının altını çizelim. Bu da bir süre daha Xbox özel oyunlarını görmeye devam edeceğiz demek.

Buna rağmen Phil Spencer, önümüzdeki on yıl içinde konsol özel oyunlarının sayılarının çok daha az olacağını da söyledi. Xbox patronu, dört oyuna odaklanarak bu deneyimden neler öğreneceklerini görmek istiyor. Yani test etmek amacıyla böyle bir şey yapıyorlar.

Son olarak Xbox donanımı konusunda endişeli olanları rahatlatacak bir açıklama da yapıldı. Xbox yöneticileri, bu yıl içinde yeni bir donanım duyurusunun sinyallerini verdi. Belki de taşınabilir konsol gibi bir yenilik görebiliriz. Xbox’In yeni stratejisinin neler getireceğini bekleyip göreceğiz. Bu hamlelerin konsol satışlarını nasıl etkileyeceği büyük merak konusu.