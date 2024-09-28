Nintendo Switch 2'nin çıkış tarihi Mart 2025 olarak belirlenirken, yeni Joy-Con denetleyicileriyle ilgili detaylar da ortaya çıktı.

Nintendo'nun yeni konsolu Switch 2 ile ilgili heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Nintendo'nun merakla beklenen yeni konsolu Switch 2'nin çıkış tarihiyle ilgili söylentiler gündeme geldi. Yeni iddialara göre, konsolun en erken Mart 2025'te piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

Switch 2'nin çıkış tarihiyle ilgili bu yeni bilgiler Blade'in CEO'su Reuben Mercado'nun ifadelerine dayanıyor. Mercado, Nintendo Switch 2’nin geliştirilmesinin tamamlandığını ve planlanan çıkış penceresinin Mart ile Nisan arasında olduğunu belirtti. Ayrıca, Nintendo'nun mali yıl sonu satışlarını artırmak amacıyla Switch 2'yi Mart'ta piyasaya sürebileceğini, ancak satışların yeterli olması durumunda Nisan'ı tercih edebileceğini ekledi.

Switch 2’nin fiyatı ne olacak?

Switch 2'nin yeni Joy-Con denetleyicileriyle ilgili durumu da gündemde. Mercado, bu denetleyicilerin farklı analog çubuklar kullanacağını ve manyetik bir bağlantı sistemine sahip olacağını açıkladı. Bu sayede denetleyicilerin daha sağlam bir şekilde bağlı kalması sağlanacak.

Nintendo'nun yeni konsol için belirleyeceği fiyat aralığının 400 ile 500 dolar arasında olması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler Nintendo hayranlarının merakını artırmaya devam ediyor.