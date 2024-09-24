Nintendo'nun, Mario ile ilgili yapay zekâ üretimi görselleri tespit edip kaldırmak için yapay zekâ kullandığı ortaya çıktı.

Oyun karakterleri, çizgi roman kahramanları, çizgi film karakterleri gibi pek çok karakterin görselleri yapay zekâ ile oluşturulabiliyor. Bu figürlerin ayrıca hayranlar tarafından çizilen ya da tasarlanan görselleri de bulunuyor. Bazı firmalar bu tasarımlara karşı esnek bir politika izlerken bazıları ise çok katı bir yaklaşımı tercih edebiliyor.

Bu konuda en titiz firmalardan biri tartışmasız şekilde Japon teknoloji devi Nintendo. Mario'nun da yaratıcısı olan firma, yapay zekâ ile oluşturulmuş olan Mario görsellerini yine bir yapay zekâ girişimi olan Tracer'ın desteğiyle kaldırıyor.

Arada hayranların eserleri de kaynıyor

Nintendo'nun kendi karakterlerini ve karakterlerinin hakkını korumak için çalışmalar yapması şaşırtıcı değil. Öte yandan bu araçlar, Mario hayranlarının oluşturduğu görselleri de engelleyebiliyor. DMCA kapsamında bazı kullanıcıların eserlerinin ve hatta kullanıcıların hesaplarının kapatıldığı ifade ediliyor.

Konuyla ilgili henüz Nintendo ya da Tracer tarafından gelen bir açıklama bulunmuyor. Ayrıca Nintendo'nun bu süreçte ne kadar etkin rol oynadığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor. Yine de Tracer'ın bu çalışmayı kendi kendine yapması pek de olası bir durum değil.

Nintendo daha önce de Yuzu Nintendo Switch emülatörünü dava edip kapanmasını sağlamıştı. Yakın zamanda Pokemon benzeri karakterlere sahip olan Palworld de mahkemelik olmuştu.