Microsoft, yapay zekâ odaklı şirket Inworld AI ile ortaklık kurdu. Bu ortaklık, geliştiricilerin yapay zekâ araçlarına ulaşmasını sağlayacak. Yani yakında yapay zekâ destekli NPC'lere sahip Xbox oyunları görebileceğiz.

Yakın zamanda Activision Blizzard’ı satın alan Microsoft, oyun tarafı Xbox için bir hamle daha yaptığını duyurdu. Şirket, yapay zekâ odaklı şirketn Inworld AI ile ortaklık kurdu. Yıllar sürecek bu ortaklık, Xbox oyunlarını bir üst seviyeye taşıyacak teknolojileri geliştiricilere sunacak.

Inworld AI ile kurulan iş birliği, Xbox geliştiricilerine üretken yapay zekâ destekli karakterler, hikâyeler ve görevler oluşturma imkânı sunacak.

ChatGPT gibi sorularınıza cevap verebilen yapay zekâ destekli NPC’leri Xbox oyunlarında görebiliriz

Ortaklık, “AI design copilot” isimli, geliştiricilerin diyaloglar, ayrıntılı senaryolar, hikâyeler gibi şeyler oluşturmasını sağlayan bir sistem içerecek. Aynı zamanda karakter, anlatım, görev ve yine diyalog odaklı yapay zekâ özellikleri sunan “AI character runtime engine” aracı da sunulacak.

Inworld, aslında uzun süredir yapay zekâ destekli NPC (oynanamayan karakterler) üzerinde çalışıyor. Bu destekle birlikte oyundaki karakterler, oyunculara tıpkı ChatGPT gibi kişiselleştirilmiş, daha gerçekçi yanıtlar verebiliyor. Birkaç ay önce GTA 5’e eklenen ve NPC’lere yapay zekâ getiren “Sentinent Streets” isimli bir mod görmüştük. Bu modda da Inworld AI’ın teknolojileri kullanılmıştı. Karakterlere ek olarak görevler, hikâye anlatımı ve diğer konularda da yapay zekâ kullanımını görebileceğimizi söyleyebiliriz.

Sadece isteyen geliştiriciler yapay zekâ araçlarını kullanabilecek

Microsoft, yapay zekâ özelliklerini geliştiricilere isteğe bağlı olarak sunacak. Yani stüdyolar, yapay zekâyı oyunlarında kullanıp kullanmayacaklarını kendileri seçebilecek. Bunun mantıklı bir hareket olduğunu söylemek mümkün.

Eğlence sektörü, yapay zekâ hakkında endişeliydi. Birçok insan yapay zekânın seslendirme sanatçıların, oyun tasarımcılarının veya yazarların yerini almasını istemiyor. Örneğin The Finals geliştiricisi Embark Studios, yakın zamanda IGN’e yapay zekâ tarafından oluşturulan seslerin oyunlarda kullanılmasına karşı çıkmış, seslendirme sanatçılarının önemine dikkat çekmişti. Film ve televizyon tarafında ise yazarların yapay zekânın kullanımı nedeniyle aylarca grev yaptığını görmüştük. Bu, direkt olarak oyun yazarlarını da endişelendiren bir konu.

Kısacası NPC’lerin yapay zekâ desteği her ne kadar heyecan verici olsa da diğer taraflarda yapay zekâ kullanımı pek istenen bir şey değil. Hangi Xbox geliştiricilerinin bu araçlardan yararlanacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.