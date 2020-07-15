Nissan, sürücülere yepyeni bir elektrikli otomobil deneyimi sunmayı vadeden yeni nesil elektrikli otomobili Ariya'yı bugün itibarıyla duyurdu. Yeni şirketin yeni SUV'u, Tesla Model Y'nin rakiplerinden biri olacak.

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Tokyo Motor Show’da bir konsept otomobil olarak karşımıza çıkan Nissan Ariya, bugün ise Japon otomobil üreticisinin yeni nesil elektrikli otomobili olarak resmen tanıtıldı. Araç, sahip olduğu özellikler, ilgi çeken tasarımı ve fiyatı ile Tesla Model Y ile ciddi bir rekabet içine girebilir.

Yeni Nissan Ariya, dört farklı versiyon ile sürücülerin karşısına çıkacak. En üst versiyonda tek şarjla azami menzil 480 kilometreyi bulacak. Giriş seviye modelde ise menzil 360 kilometreye kadar düşecek. Tesla Model Y’nin ise bütçe dostu(!) modeli dahi 500 kilometreyi zorlayan bir azami menzile sahip ancak Model Y’nin başlangıç fiyatı, Nissan Ariya’dan yaklaşın 10 bin dolar daha yüksek.

Nissan Ariya, 218 beygirlik giriş seviye versiyonunda 360 kilometre menzil ve 159 km/s azami hız sunacak

Ariya’nın giriş seviye versiyonu, önden çekiş sağlayan 218 beygirlik tek bir elektrik motoruna sahipken, en üst versiyonuna geldiğimizde toplam 394 beygirlik güç üreten çift elektrikli motor görüyoruz. Tek motorlu versiyonlar 0-100 km/s hızlanmayı 7,5 saniyede, çift motorlu versiyonlar ise 5,1 saniyede gerçekleştirebiliyor. Ayrıca tek motorlu versiyonda 159 km/s, çift motorlu versiyonda 200 km/s azami hız olduğunu belirtelim.

Aracın iç mekan tasarımına baktığımızda ahşap tasarım detayları içeren bir ön konsol ve 12 inçlik iki adet dokunmatik ekran görüyoruz. Bu ekranlardan biri bilgi-eğlence sistemi olarak ortada, diğeri ise gösterge paneli olarak direksiyonun arkasında yer alıyor. Kablosuz güncelleme desteğine sahip olan araç, Nissan’ın ProPilot ASSIST 2.0 sürüş asistanına da sahip ve böylece tıpkı Tesla modellerinde olduğu gibi eller serbest şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz.

Nissan, eller serbest sürüş desteğini şu ana kadar sadece Japonya’da sunduğundan Nissan Ariya’daki ProPilot ASSIST 2.0’ın diğer ülkelerde nasıl bir performans göstereceğini görmek heyecan verici olacak. Japon otomobil üreticisi, yeni nesil elektrikli SUV’unu 2021’in ortalarında satışa sunacak. Nissan Ariya’nın giriş seviye versiyonunun başlangıç fiyatı 40 bin dolar olarak açıklandı.

Nissan Ariya tanıtım videosu

Nissan Ariya'nın diğer fotoğrafları