Nissan, Eylül 2026 döneminde farklı SUV ve hibrit modelleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere çeşitli seçenekler sunuyor. İşte Nissan'ın Eylül ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Nissan, Eylül 2026 döneminde sıfır otomobil satın almayı planlayanların yakından takip ettiği markalar arasında yer alıyor. Markanın Juke, Qashqai ve X-Trail gibi Türkiye'de ilgi gören SUV modellerinin güncel fiyatları merak edilirken, e-POWER ve hibrit motor seçenekleri de yeni otomobil arayışında olanların dikkatini çekiyor.

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Yeni bir Nissan satın almayı düşünenler için aracın liste fiyatının yanı sıra modele özel indirimler, kredi seçenekleri ve dönemsel kampanyalar da satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki Nissan Eylül 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Nissan modellerinde kampanya var? İşte Nissan Eylül 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Nissan Tüm Modeller Fiyat Listesi - Eylül 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Nissan Qashqai 2.844.500 TL 2.249.000 TL Nissan Qashqai Yeni e-POWER 3.668.400 TL 3.568.400 TL Nissan Juke 2.328.700 TL 1.899.000 TL Nissan X-Trail Mild Hybrid 5.098.300 TL 4.350.000 TL Yeni Nissan Townstar Van 1.429.300 TL - Yeni Nissan Townstar Combi EV 2.486.500 TL -

Nissan Qashqai Kampanyası: 2,249 Milyon TL'den Başlayan Fiyat

Nissan Qashqai Mild Hybrid'in Designpack versiyonu, Eylül ayında sınırlı sayıdaki araç için 2.249.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Qashqai'nin N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ise ticari müşterilere 1.000.000 TL, 6 ay ve %0 faizli ticari kredi fırsatı mevcut.

Nissan Qashqai e-POWER Kampanyası: 100 Bin TL Nakit İndirimi

Qashqai e-POWER'ın tüm versiyonlarında bireysel ve ticari müşterilere 100.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor. Ayrıca ticari müşteriler 1.000.000 TL, 6 ay ve %0 faizli ticari kredi seçeneğinden yararlanabiliyor.

Nissan Juke Kampanyası: 1,899 Milyon TL'den Başlayan Fiyat

Nissan Juke'un Tekna Plus DCT versiyonu, sınırlı sayıdaki araç için 1.899.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Juke Platinum Premium versiyonunda ise bireysel ve ticari müşterilere 100.000 TL nakit alım indirimi, ticari müşterilere ayrıca 500.000 TL, 6 ay ve %0 faizli ticari kredi fırsatı mevcut.

Nissan X-Trail Kampanyası: 100 Bin TL Nakit İndirimi ve %0 Faiz

2025 model yılı X-Trail Mild Hybrid'de bireysel ve ticari müşterilere 100.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor. Ticari müşteriler için ayrıca 1.500.000 TL, 6 ay ve %0 faizli ticari kredi imkanı bulunuyor.