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Nissan'dan Efsanevi Skyline'ın Yeni Nesli Geliyor: İşte Tarih!

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Nissan, yapay zekâ desteğiyle geliştirme süresini 26 aya indirdiği 14. nesil yeni Skyline sedanı tanıtmaya hazırlanıyor.

Nissan'dan Efsanevi Skyline'ın Yeni Nesli Geliyor: İşte Tarih!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Otomobil dünyasının en köklü ve ikonik modellerinden biri olan Nissan Skyline, uzun süren sessizliğini bozmaya hazırlanıyor.

Yıllardır merakla beklenen yeni nesil hakkında açıklamalarda bulunan Nissan CEO'su Ivan Espinosa, otomobil tutkunlarını heyecanlandıran detayları ve lansman takvimini paylaştı. Markanın yeniden doğuş stratejisinde kritik bir rol üstlenen yeni model, sadece performansıyla değil, üretiminde kullanılan yenilikçi teknolojilerle de otomotiv sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

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Nissan'dan Efsanevi Skyline'ın Yeni Nesli Geliyor: İşte Tarih!
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Aralık 2026'da geliyor

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Aralık 2026'da resmî tanıtımı gerçekleştirilecek olan 14. nesil Skyline (şirket içi kod adıyla V38), 2013 yılından bu yana yollarda olan V37 neslinin yerini alacak ancak bu lansmanın en dikkat çekici tarafı mühendislik ve üretim sürecinde saklı. Nissan, geliştirme aşamasında üretken yapay zekâ ve dijital araçlardan faydalanarak normalde ortalama 55 ay süren otomobil geliştirme periyodunu yarı yarıya düşürdü ve 26 aya indirdi.

CEO Ivan Espinosa, bu durumu markanın mühendislik kabiliyetinin ve hızının bir kanıtı olarak değerlendiriyor. Skyline'ın sadece bir otomobil değil, aynı zamanda hızlandırılmış geliştirme sürecinden geçen ilk model olarak marka tarihinde bir "hız ikonu" haline geldiğini vurgulayan Espinosa, yapay zekâ odaklı bu yaklaşımı gelecekteki Nissan projelerinin yaklaşık %90'ına entegre etmeyi hedeflediklerini belirtti.

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Nissan, Aralık ayında sergilenecek V38 kodlu modelin içten yanmalı motorlu ve performans odaklı bir sportif sedan olacağını doğruladı ancak motor hacmi, silindir sayısı, şanzıman türü ya da arkadan itişli mimari gibi teknik ayrıntılar henüz resmiyet kazanmadı. Sektördeki beklentiler V38 platformunun, Infiniti Q50'nin muhtemel halefine de zemin hazırlayacağı yönünde olsa da bu konuda henüz üreticiden gelen kesin bir onay bulunmuyor.

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