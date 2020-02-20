Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan, sürücülerin her gün farklı bir modeli kullanmalarını sağlayan Netflix tarzı aylık abonelik sistemini duyurdu. Nissan Switch adındaki platformda ‘Select’ ve ‘Premium’ olmak üzere iki farklı plan bulunuyor.

Dijitalleşmenin her yere sirayet ettiği dünyamızda, film, video, müzik, oyun ve haber odaklı dijital abonelik platformlarının sayısı gitgide artmaya başladı. Şimdi bu trende, otomobil dünyası da katılıyor. Japon devi Nissan, sürücülerin aylık abone olarak diledikleri Nissan marka aracı kullanacakları yeni bir hizmet tanıttı.

Netflix ve diğer abonelik platformları ile benzer bir mantığa sahip olan Nissan Switch, ilk önce Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Houston eyaletinde kullanıma sunulacak. Sisteme kayıt olan sürücüler, sırasıyla aylık 699 dolar ve 899 dolar fiyat etiketine sahip olan ‘Select’ ve ‘Premium’ abonelik planları arasından seçim yapabilecekler. Sürücülerin ayrıca hizmete katılım bedeli olarak tek seferlik 495 dolar ödemesi gerektiğini de belirtelim.

Select planında, Altima sedan ve Rogue crossover bulunurken, Premium'da Maxima sedan ve Armada SUV modelleri yer alıyor. Her iki abonelik planı da her gün sınırsız sayıda yeni araç, temizlik, bakım sigorta ve yol yardımı gibi hizmetler sunuyor. Arabalarını değiştirmek isteyen sürücüler, Nissan Switch uygulaması aracılığıyla kendilerine sunulan modellerden dilediğini seçebiliyor. Nissan daha sonra, otomobili aynı gün içinde belirtilen servis alanına teslim ediyor.

Bu arada Nissan Switch’in türünün ilk örneği olmadığını söylemekte fayda var. Audi, Lexus ve Mercedes-Benz gibi diğer otomobil üreticilerinin de benzer abonelik sistemleri bulunuyor. Ayrıca Los Angeles merkezli elektrikli otomobil girişimi Canoo’nun da önümüzdeki yıl böyle bir sistemi devreye sokacağını belirtelim.