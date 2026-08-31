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Nissan ve Honda Güçlerini Birleştirdi: Araçların Yazılımını Üretecekler!

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Nissan ve Honda, yeni nesil araçların yazılımı konusunda iş birliğine gittiğini duyurdu.

Nissan ve Honda Güçlerini Birleştirdi: Araçların Yazılımını Üretecekler!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomotiv dünyasında elektrikli ve akıllı araç dönüşümü hız kesmeden devam ederken, Japonya'nın önde gelen iki otomotiv üreticisi Nissan ve Honda, stratejik bir hamleye imza attı. İki şirket, yeni nesil yazılım tabanlı araçların temel çekirdeğini oluşturan elektronik kontrol üniteleri (ECU) ve yazılımların standartlaştırılması amacıyla ortak bir geliştirme anlaşması imzaladıklarını resmî olarak duyurdu.

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Bu iş birliği kapsamında yalnızca fiziksel kontrol üniteleri değil, aynı zamanda bu üniteler üzerinde çalışacak araç içi işletim sistemi, ara yazılımın kritik bileşenleri ve araç kontrol yazılımları da ortak teknik özelliklerle geliştirilecek. üretici, temel E/E (Elektrik/Elektronik) mimarisinde standartlaşmaya giderek rekabet gücünü ve yenilik hızını artırmayı amaçlıyor.

İçerikten Görseller

Nissan ve Honda Güçlerini Birleştirdi: Araçların Yazılımını Üretecekler!
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2029 hedefi

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Nissan ve Honda'nın ortaklaşa geliştireceği bu yeni elektronik mimari ve yazılım ekosisteminin, her iki markanın yeni nesil yazılım tabanlı araçlarında 2029 mali yılı itibarıyla kullanılması planlanıyor. Ortaklığın arkasındaki temel motivasyon, hızla gelişen araç zekâsı ve elektrifikasyon teknolojilerine ayak uydururken Ar-Ge verimliliğini maksimuma çıkarmak. Şirketler; ortak mühendislik uzmanlığından faydalanarak geliştirme süreçlerini hızlandırmayı, Ar-Ge maliyetlerini düşürmeyi ve ölçek ekonomisi sayesinde ciddi bir finansal avantaj elde etmeyi hedefliyor.

İki şirket arasındaki stratejik ortaklık sadece yazılım geliştirme ile sınırlı kalmıyor. Nissan ve Honda, karbon nötrlüğe ulaşma hedefinin yanı sıra araçlarının karıştığı trafik kazalarında "sıfır ölüm" vizyonunu gerçekleştirmek adına farklı alanlarda da iş birliği fırsatlarını değerlendirmeyi sürdürüyor.

Hızlı teknolojik değişim çağında geliştirme döngülerini kısaltmayı hedefleyen taraflar, kendi güçlü oldukları yönleri birleştirerek müşterilerine ve topluma somut faydalar sunmaya devam edeceklerini vurguluyor. Yapılan anlaşma ile birlikte iki markanın da yazılım alanındaki yatırımlarını çok daha verimli bir şekilde yönetmesi bekleniyor.

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Honda Nissan

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