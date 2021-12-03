Nissan’ın 2002 yılından bu yanda üretimini sürdürdüğü orta sınıf crossover SUV model aracı, Nissan Murano’nun 2022 versiyonu çıktı.

Japonya merkezli dev otomotiv şirketi Nissan, sektörde yaşanan çalkalanmalara rağmen tam gazla üretimlerine devam ediyor. Şirket dün, 2030 yılına gelmeden 23 yeni elektrikli otomobil modelini çıkaracağını duyururken, yıllardır satışlarında önemli bir yere sahip crossover otomobili Nissan Murano’nun 2022 modelini tanıttı.

CUV tipi araçlar söz konusu olduğunda heyecan verici bir sürüş performansı ve verimliliğin bir arada bulunmayacağı düşünülse de 2022 Nissan Murano tüm bu ezberleri bozuyor. 2022 model Murano’nın öne çıkan özelliklerine gelin birlikte bakalım.

Maksimum Performans

Nissan 2022 model Murona, yenilenen tasarımında ön ızgara, alt kaplama, dış kaplama, parlak siyah jantları ve geliştirilen teknik donanımıyla oldukça iddialı. Kullanıcılara maksimum konfor sunacağı düşünülen Murano'nun bu kadar konforlu olmasında en büyük etkenin, 4 tekerlekli bağımsız süspansiyonları olduğu biliniyor. Bu süspansiyonlar hızlı tepki veren yol tutuşu, geri tepme yayları ve sert denge çubukları ile tümseklerin yaratacağı sarsıntıları engelleyerek sürüşü bambaşka bir noktaya taşıyor.

Murano'nun mevcut Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş sistemi ise performansını arttıran bir diğer yenilik. Bu çekiş sistemi, değişen koşullara anında uyum sağlayarak arazi sürüşlerinde bile ihtiyaç duyulan tutuşun elde edilmesini sağlıyor. Düşük hızlarda hafif olan araç hızına duyarlı hidrolik direksiyon da seyir halindeyken hıza bağlı sertleşerek sürüş kabiliyetini arttırmaya yardımcı oluyor. Nissan Murano, 260 beygir güç üreten 3,5 litrelik V6 motoruyla maksimum güç ve keyifli yolculuğu bir araya getiriyor.

Maksimum Konfor

2022 model Nissan Murano, tüm bu teknik perfonmasın yanı sıra; iklim kontrollü ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon, çift bölgeli otomatik sıcaklık kontrolü ve akıllı klima kontrollü uzaktan motor çalıştırma sistemi ile kullanıcılarını özel hissettirmeye devam ediyor.

Yenilenen versiyonun tüm modelleri, Apple CarPlay ve Android Auto ve NissanConnect bilgi-eğlence yazılımı ve standart navigasyon içeren 8 inçlik dokunmatik ekrana sahip olarak geliyor. Ayrıca daha kişisel bir düzeyde etkileşim amacıyla Murano Gelişmiş Sürüş Yardımı Ekranı eklendi. Bu ekran, adım adım yol tarifi, pusula, arayan kimliği ve basit kontroller gibi pek çok araca kolay erişilmesini sağlar. Sadece konforun değil güvenliğin de son derece geliştirildiği modele eklenen Nissan Safety Shield 360, önünüzü arkanızı ve yanlarınızı izleyerek kullanıcıları güvende tutmaya yardımcı olan akıllı mobilite özeliğini sunuyor.

2022 Murano’nun temel modeli 32.910 dolarlık liste fiyatıyla başlayarak, ekstra tercih edilen teknik donanımlarla 44.460 dolara kadar yükseliyor.