Renault, 1960’lı yıllarda üretimine başladığı efsane otomobil serisi Renault 4’ü günümüze taşıdı ve bunu uçan bir otomobile çevirdi. Renault AIR4 ismiyle duyurulan otomobil resmen tanıtıldı.

Fransız otomobil üreticisi Renault, geçtiğimiz günlerde ilginç ve gizemli bir görsel paylaşarak 1960’lı yılların efsane modeli Renault 4’ü günümüze döndüreceğine dair ipucu vermişti. Herkesin aklı Renault 4’ün elektrikli modelinin çıkacağı yönündeyken, görselde ne olduğu bilinmeyen ve araçtan uzakta bulunan iki gizemli ışık, bunun bir uçan araba olabileceğini gösteriyordu.

Bugünse beklenen tanıtım geldi ve Renault, gerçekten 1960’ların modelini günümüze uçan otomobil olarak taşıyacak aracı ‘AIR4’ü’ gösterdi. Renault’un gösterdiği uçan otomobil, temelde Renault 4’ün replikasının dört adet pervane üzerine oturtulmuş haliydi. Fakat yine de otomobilin tasarımı, sanki video oyunundan çıkmış gibi duruyordu.

Karşınızda efsane modelin uçan versiyonu:

Renault 4L’nin 60. yılına özel olarak TheArsenale ile bir araya gelen Renault, aracın altına karbon fiberden yapılmış dört adet büyük pervane koydu. TheArsenale’nin yayınlandığı açıklamada bu otomobilin uçan otomobil olduğu konusunun ‘şaka olmadığı’, aracın da ‘konsept olmadığı’ belirtildi. Renault ise paylaştığı basın bülteninde yeni AIR4’ün ‘başımızın üzerindeki işaretsiz otoyollarda’ sürülmesi için tasarlandığını açıkladı.

Kabaca kocaman bir drone üzerine yerleştirilen Renault 4 gövdesinden oluşan araç, neredeyse tamamen karbon malzemeden üretilmiş durumda. Paylaşılan bilgilere göre AIR4, güvenlik nedeniyle 14 kilometre/saate kitlenmiş yükselme hızına sahip. Araç, düz bir rotada yaklaşık 93 kilometre/saat hıza ulaşabiliyor ve yaklaşık 2.300 feet yüksekliğe tırmanabiliyor.

Renault, AIR4’ün konseptini 29 Kasım – 31 Aralık tarihlerinde Paris’teki kompleksinde diğer Renault 4 modelleriyle birlikte sergileyecek. Renault, aracın 2022 yılında Miami ve New York’ta da gösterileceğini açıkladı.

AIR4'ün tanıtım videosunu izlemek isterseniz: