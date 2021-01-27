James Bond Oyunuyla İlgili Yeni Bilgiler Paylaşıldı

Hitman serisiyle ajan temalı oyunlarda büyük ölçüde tecrübe kazanan IO Interactive, ünlü İngiliz ajan James Bond'un oyunu üzerinde çalışmaya devam ediyor. Geliştirilen oyun hakkında stüdyo yönetmeni Hakan Abrak'tan önemli açıklamalar geldi.

Dünyanın en ünlü ajan karakterlerinden Hitman'i başarılı bir şekilde oyun dünyasına aktaran IO Interactive, şu sıralar bir başka ünlü ajan James Bond'un oyunu üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar geliştirme aşamasında olduğu dışında pek fazla bilgi sahibi olmadığımız James Bond oyunu hakkında stüdyonun yönetmeni Hakan Abrak'tan bazı önemli açıklamalar geldi.

Danimarka medya kuruluşu DR.dk'ya konuşan Abrak, James Bond oyununun tamamen özgün bir hikayeye sahip olacağını ve daha önce gördüğümüz James Bond filmleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmayacağını söyledi.

Karakter özgün bir görünümle gelecek

Hikayenin özgün olması dışında karaktere de değinen Abrak, oyunda karşımıza çıkacak James Bond'un özgün bir görünüme sahip olacağını açıkladı. Yani son filmlerde karşımıza çıkan Daniel Craig'in ve diğer James Bond oyuncularının dışında bir görünümle karşılaşacağız.

Project 007 ismiyle duyurulan oyun hakkında bildiğimiz şeyler şimdilik bunlarla sınırlı. Önümüzdeki dönemde oyunun ismi, çıkış tarihi ve hikayesiyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olmayı umuyoruz.

IO Interactive, bu tarz oyunlarda deneyimli bir firma

Daha önce Hitman serisini geliştiren ve son derece başarılı bir iş ortaya koyan IO Interactive, geçtiğimiz hafta Hitman 3'ü yayınlamış ve olumlu yorumlar almayı başarmıştı. James Bond oyunu yapacak en uygun geliştiricilerden biri olan IO Interactive'in nasıl bir iş ortaya koyacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Peki sizce IO Interactive, bir James Bond oyununun üstesinden kalkabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.