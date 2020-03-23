Realme'den 65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar İçin WhatsApp Eğitimi

Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarına giren akıllı telefon üreticisi Realme, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için Whatsap eğitimi vermeye hazırlanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bütün dünya çalkalanıyor. Evde kalan insan nüfusunda büyük oranda artış yaşanınca, internet kullanım oranları da artışa geti. Ancak koronavirüs salgınında en yüksek risk grubu olan ve evden dışarı çıkmaması gereken 65 yaş üzeri kesim için internet genel anlamda yabancı bir teknoloji.

İnternet sayesinde kullanılan WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları da yaşlı vatandaşlar için bir o kadar yabancı bir imkan. Yaşlıların evden dışarıya çıkma ihtiyacı hissetmelerinin temelinde ise iletişim kurma ihtiyacı yatıyor. Yani bir bakıma dijital araçları öğrenmeleri, evden çıkmalarına engel olabilir. Akıllı telefon üreticisi realme #evdekal çağrısına uyan yaşlı vatandaşlar için WhatsApp kullanmayı öğretecek.

Eğitimleri Realme verecek ancak telefonun marka ya da modeli fark etmeyecek:

Eğitime katılmak isteyen vatandaşlari, 0 850 433 85 88 numarasını arayarak realme’ye ulaşabilirler. Realme temsilcileri, arayan yaşlı vatandaşlara “WhatsApp nasıl indirilir, WhatsApp’ta sohbet nasıl yapılır, sesli ve görüntülü arama nasıl yapılır” konusunda bilgi verecekler. Bu sayede yaşlı vatandaşlar, WhatsApp üzerinden yakınlarına sesli ya da görüntülü şekilde ulaşabilecekler.

Eğer destek talebinde bulunan yaşlı vatandaşın evinde internet yoksa mobil verinin açılması, kullamını ve operatörlerin nasıl fiyatlandırdıkları konusunda da bilgi verilecek. Elbette bu bilgileri alıp uygulamak için yaşlı bireylerde de birer akıllı telefon bulunması şart. Realme ekipleri Nisan 2020 sonuna dek yaşlı vatandaşlar için WhatsApp eğitimi vermeye devam edecekler.