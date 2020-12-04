Nokia 5.4 Tasarımı ve Bazı Özellikleri FCC'de Ortaya Çıktı

Finlandiya merkezli akıllı telefon üreticisi Nokia'nın yakında tanıtılması planlanan yeni akıllı telefonu Nokia 5.4, FCC'de listelendi. Listeleme sonrası akıllı telefonun kabaca tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıktı.

HMD Global çatısı altında akıllı telefon sektöründeki faaliyetlerine devam eden Finlandiya merkezli Nokia, yakın zamanda yeni bir akıllı telefon duyurmayı planlıyor. Nokia 5.4 olarak adlandırılması beklenen ve daha önce birçok farklı sızıntıyla karşımıza çıkan akıllı telefon, bu kez de ABD Federal İletişim Kurulu (FCC) veri tabanında listelendi.

Listeleme sonrası telefonla ilgili bazı ayrıntıların yanı sıra tasarımın kaba bir taslağı da ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon, arka tarafta dairesel bir kamera modülü ve hemen altına yerleştirilmiş parmak izi sensörüyle Nokia 3.4'ün tasarım dilini takip edecek gibi görünüyor.

Nokia 5.4 FCC'de listelendi:

FCC listelemesinde biri TA-1340 model numarasına, diğeri ise TA-1333 model numarasına sahip olan toplam iki Nokia akıllı telefondan bahsediliyor. Bu noktada her iki cihazın da Nokia 5.4'ün farklı varyantları olduğu ancak ikincisinin 5 GHz Wi-Fi bağlantısına sahip olmayan daha ucuz versiyon olduğu düşünülüyor.

Tasarım noktasında ön kameranın sol üst köşeye delik şeklinde yerleştirildiği akıllı telefon, ekranın hemen altında ise 'Nokia' amblemini taşıyor. Bu da alt tarafta kalın bir çerçevenin yer alacağının sinyallerini veriyor. Buna ek olarak ses açma/kapama ve güç düğmelerinin sağ tarafa yerleştirildiğini, alt taraftaysa USB-C şarj girişinin olduğunu görebiliyoruz. Fakat taslak görüntülerde 3,5 mm'lik jak girişi bulunmuyor.

Telefonda yer alması beklenen diğer özellikler arasında üçlü arka kamera kurulumu ve 4.000 mAh'lik batarya bulunuyor. FCC sertifikasyonunu da geçen akıllı telefonun yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.