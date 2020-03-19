Nokia’nın oldukça neşeli ve müzik odaklı modellerinden olan Nokia 5310, yenilenerek geri dönüyor. Yeni telefon, kullanıcılarının aşina olduğu görünüşünü korumaya devam edecek.

Nokia’nın uzun süredir sahibi konumunda bulunan HMD Global, firmanın eski ve ikonik telefonlarını yenileyerek piyasaya sürmeyi seviyor. Şimdiye kadar pek çok efsanevi model yenilenerek karşımıza çıktı.

Firmanın en ikonik modeli olmasa da kesinlikle en büyük etki yaratmış modellerinden biri olan 5310, XpressMusic logosuna sahipti ve müzik dinleme özelliğine odaklanmıştı. Yeni telefon da eskisinden geri kalmıyor.

Nokia 5310’un görünüşü korunacak

HMD Global şimdiye kadar tarihin en ikonik telefonlarından olan Nokia 3310’u, “muz telefon” 8110’u ve 2720 Flip’i yeniden üretmişti. Şimdi de sıra 5310’da. Telefonun kırmızı şeritleri ve fiziksel müzik tuşları korunacak. Yeni telefonda görünüş pek değişmeyecek.

Telefonun sol tarafında ses tuşları bulunurken diğer yanda ise temel müzik fonksiyonları olan başla, durdur, geç gibi komutlar vermekte kullanılabilecek fiziksel tuşlar yer alacak. Orijinal cihaz gibi bu model de 3,5 mm kulaklık girişi ve dahili FM radyoya sahip olacak.

Geleneksel bir MP3 oynatıcı olarak da kullanılabilecek olan telefon 16 MB dahili hafızaya ve 32 GB’a kadar artırılabilir harici hafızaya sahip olacak. Sonuçta telefonun orijinali 2007’de çıktığı için 32 GB önemli bir gelişme olarak görünüyor.

Nokia 5310, eğlenceli bir telefon olacak

Yeni 5310 modelinde 2,4 inçlik QVGA ekran ve fiziksel T9 klavye bulunacak. Telefonda 5 navigasyon tuşu ve arama cevaplamak gibi işlemler için kullanılabilecek küçük düğmeler de yer alacak. İşletim sistemi ise telefonun daha basit ve düşük seviyeli yapısından kaynaklı olarak Nokia 30+ olacak. Daha önceki modellerde gördüğümüz KaiOS bu telefonda olmayacak.

Yeni telefonda MT6260A MediaTek yonga setini kullanılacak. Ayrıca telefonda 8 MB RAM bulunacak. Telefonun bataryası ise 1.200 mAh olacak ki HMD’ye göre bu batarya, telefonun tek sim kartlı modelinin bir ay boyunca bekleme modunda kalabileceği anlamına geliyor.

Nokia 5310 diğer modeller kadar efsane olamadı ancak kullananlar da bu telefondan vazgeçememişti. HMD bu cihazların nostalji hissi yaşamak isteyenleri, ikinci bir telefona ihtiyaç duyanları mutlu ettiğini söylüyor. Ayrıca klasik telefonlar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde alıcı buluyor. Yeni Nokia 5310’un siyah ve beyaz renk seçenekleriyle 39 eurodan satışa çıkması bekleniyor.