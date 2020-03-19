Nokia, Wi-Fi sertifikalı Easy Mesh standardını destekleyen yeni router'ı Beacon 6'yı tanıttı. Yeni Wi-Fi 6 router, ev kullanıcılarına 5G deneyimi sunan güçlü Wi-Fi ağları kurabilmelerini sağlayacak.

Nokia, Beacon 6 adlı yeni ev tipi Wi-Fi router'ını duyurdu. Beacon 6, OFDMA (Ortogonal frekans bölmeli çoklu erişim) modülasyon şemaları, Wi-Fi sertifikalı EasyMesh, düşük gecikme süresi ve daha birçok temel teknolojiyi içeriyor.

Beacon 6, OFDMA kullanarak 5G teknolojisine benzer şekilde internet bağlantısının genel hızını, performansını artırırken, gecikmeleri azaltıyor. Ayrıca Wi-Fi sertifikalı EasyMesh standardı sayesinde, sertifikalı EasyMesh ürünleri, kesintisiz kanal seçimi ve gelişmiş parazit önleme gibi özellikler sunmak için router'a bağlanabiliyor.

Nokia Bell Labs, Beacon 6'da kullanımı zorlaştıran sıkışık ortamlarda bile gecikmeyi düşüren PI2 algoritması kullandı. Şirketin açıklamasına göre Wi-Fi 6'nın gücünden yararlan Beacon 6, kullanıcıların önemli ölçüde daha hızlı ve daha güçlü bir Wi-Fi ağı kurulmasına yardımcı olacak.

Beacon 6, operatörlerin evlerde kullanılan kablosuz ağını önemli ölçüde geliştirmelerine ve ilk kez ağlarda gerçek bir 5G deneyimi sunmalarına yardımcı olan temel bir rol oynayacak. Nokia router'ın fiyatı hakkında bilgi vermese de, bu yıl satışa sunacağını söylüyor.